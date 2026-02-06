Pericol invizibil pe WhatsApp: cum ajungi să dai informații unui necunoscut

Aproximativ 80% din populație are un cont înregistrat în acest serviciu. În fiecare zi se trimit aproximativ 100 de miliarde de mesaje pe WhatsApp.

Aplicația este folosită pentru a comunica cu oricine. Nu doar cu persoane apropiate, ci și cu colegi de muncă sau parteneri de afaceri. Ușurința constă în faptul că este suficient să ai un număr de telefon pentru a începe conversații, notează El Economista.

Când schimbăm compania de telefonie sau contractăm un serviciu nou, trebuie adesea să ne schimbăm numărul de telefon. Acest lucru se întâmplă dacă nu vrem să plătim un cost suplimentar sau să așteptăm o perioadă de timp.

Când schimbăm numărul, cel vechi nu dispare. Compania îl refolosește și îl atribuie de obicei altui utilizator.

Dacă o persoană începe să utilizeze WhatsApp cu un număr care a aparținut unui vechi contact, situația devine periculoasă. Este posibil să inițiezi o conversație cu noul utilizator, crezând că este vorba de o persoană cunoscută. Acest lucru pune în pericol grav confidențialitatea și securitatea ta. Riscul de a transmite informații private

În majoritatea cazurilor, cealaltă persoană te-ar informa despre situație. Dar dacă nu-ți spune nimic, poți comunica cu un străin fără să știi.

Ai putea să-i dai informații private unui necunoscut. Sau ai putea iniția tu conversația care ar putea duce la o înșelătorie. Escrocii pot profita de această situație. Ei pot folosi numărul reutilizat pentru a-ți câștiga încrederea și a te păcăli.

Pentru a șterge vechile contacte de pe dispozitiv, poți face acest lucru din două locuri. Prima opțiune este agenda de contacte a telefonului. A doua opțiune este direct din aplicația WhatsApp. Trebuie doar să apeși pe numele de contact al unei persoane cu care nu mai vorbești. Sau alege persoanele despre care știi că și-au schimbat numărul. Apasă pe contact și alege opțiunea care spune „șterge contactul”. Acest lucru îl va elimina complet din WhatsApp.

Specialiștii recomandă să verifici periodic lista de contacte din WhatsApp. Șterge numerele vechi pe care nu le mai folosești. Această practică simplă te protejează de potențiale înșelătorii. Te ajută să eviți să transmiți informații sensibile unor persoane necunoscute.

WhatsApp nu are un mecanism automat pentru a te avertiza când un număr este reutilizat. De aceea este important să fii vigilent și să cureți manual lista de contacte, scrie Mediafax.