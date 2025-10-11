Premieră națională: România, selectată în primele 6 țări UE care vor avea AI Factory

„ICI București și Politehnica București vor construi prima infrastructură națională dedicată inteligenței artificiale – RO AI Factory, România fiind selectată printre cele șase țări europene care vor găzdui centre AI în cadrul inițiativei EuroHPC – AI Factories. Am vorbit prima dată despre acest obiectiv în cadrul Romanian Digital Day, eveniment pe care l-am organizat la Parlamentul European, pentru a aduce împreună experți, instituții și decidenți europeni în jurul ideii ca România să devină un actor cheie în transformarea digitală a Europei”, spune vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

Acesta afirmă că era îngrijorat că România nu a fost în stare să facă acest pas după mai multe încercări ratate.

„Am decis să nu stau ca alții și doar să constat, am inițiat și organizat, împreună cu parteneri de încredere și profesioniști de excepție de la Politehnica București (Mihnea Costoiu), ICI București (Victor Vevera), IMM România (Florin Jianu), Transilvania DIH (Bianca Muntean) și UEFISCDI (Adrian Curaj) o serie de întâlniri naționale de lucru, începând din luna mai, pentru a construi o platformă solidă de cooperare, cu sprijinul Ministerului Economiei (Bogdan Ivan), între mediul academic, cercetare, industrie și administrație, care a dus la acest rezultat remarcabil. Recunosc că postările pertinente ale lui Bogdan Tudor despre AI, pe care nici măcar nu îl cunoșteam personal înainte, entuziasmul fără margini a lui Adrian Curaj și pragmatismul lui Mihnea Costoiu m-au inspirat să cred și mai mult în potențialul AI al României”, mai spune Negrescu.

Prin RO AI Factory, România va dispune de un supercomputer de ultimă generație dedicat aplicațiilor AI și va oferi universităților, startup-urilor și instituțiilor publice acces la infrastructuri, date, instrumente software și programe de formare.

Domenii prioritare sunt: industrie, securitate cibernetică, sănătate, servicii publice digitale și sisteme autonome.

Coordonatori sunt ICI București și Politehnica București, iar parteneri: UTCN, INCDSB, ATIT, ICIA, IMM România și RoDIH.

România devine astfel parte activă a rețelei europene EuroHPC – AI Factories, consolidându-și rolul în dezvoltarea etică și competitivă a inteligenței artificiale în Europa.

„Felicit echipele implicate pentru efort și pentru colaborarea excelentă. Am trecut împreună peste obstacole greu de bănuit. Rezultatul confirmă că atunci când ne unim forțele, România poate fi în prima linie a inovației europene”, mai spune europarlamentarul PSD pe Facebook.