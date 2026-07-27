Film de milioane de dolari, distribuit ilegal pe X: O copie a peliculei "Odiseea" a înregistrat vizualizări record

Două milioane de oameni au vizualizat o postare încărcată pe X care conținea o copie a filmului „Odiseea” de Christopher Nolan, potrivit BBC.

Milioane de vizualizări într-un timp record

O publicație din industria cinematografică a relatat că un mesaj X încorporat cu o versiune de înaltă calitate a filmului a strâns 2,1 milioane de vizualizări în două ore și jumătate, sâmbătă. Ulterior, respectivul cont a fost suspendat.

„Tot filmul «Odiseea» într-un tweet, așa cum a intenționat Nolan”, a glumit un utilizator.

„Întregul film Odiseea într-un videoclip încorporat pe Twitter. O nebunie”, a scris un alt utilizator al aplicației.

Nolan a filmat întregul film de trei ore pe peliculă de 70 mm, un format mare, de înaltă rezoluție. Acesta este conceput pentru ecrane IMAX gigantice, potrivit sursei.

O altă postare ce conținea filmul cu o rezoluție mai slabă a fost eliminată și ea după două ore de la publicare. Înainte de a fi ștearsă, a acumulat aproape 50.000 de vizualizări.

Ca răspuns, studioul de film a transmis că „am aflat de postarea neautorizată a filmului și am inițiat imediat protocoalele de eliminare a acestuia”.

„Tratăm cu seriozitate încălcarea drepturilor de autor. Vom lua toate măsurile adecvate pentru a ne proteja conținutul și drepturile de proprietate intelectuală”, a mai adăugat studioul.

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Succes de box office

Filmul fenomen al lui Christopher Nolan a încasat deja 640 de milioane de dolari la nivel mondial. Succesul său la box office este menținut pentru a doua săptămână în cinematografe, „Odiseea” situându-se pe primul loc.

Adaptat după epopeea antică a lui Homer, filmul îl urmărește pe eroul Ulise în timp ce se confruntă cu numeroase obstacole la întoarcerea sa din Războiul Troian.