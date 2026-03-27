Riscul ascuns al Inteligenței Artificiale: Pericolul de a nu mai gândi singuri

Specialiștii atrag atenția că eficiența acestor instrumente poate duce la diminuarea implicării cognitive dacă sunt folosite fără discernământ.

Reducerea efortului intelectual

Fie că este vorba despre redactarea unui document sau analiza unui concept, tentația de a apela direct la inteligența artificială este tot mai mare. Rezultatul este rapid și bine structurat, însă acest avantaj poate avea un cost: reducerea efortului intelectual.

Experții subliniază că gândirea nu este un proces singular, ci unul etapizat, care presupune generarea ideilor, rafinarea, testarea și extinderea acestora. Omiterea primei etape — cea a generării proprii de idei — poate afecta întregul proces cognitiv.

„Regula celor Trei Roluri”

Pentru a evita acest risc, este propus un model de utilizare a inteligenței artificiale bazat pe „Regula celor Trei Roluri”. Acesta presupune ca utilizatorul să își formuleze mai întâi propriile idei, după care inteligența artificială intervine în trei etape distincte:

Rafinator

: instrumentul ajută la clarificarea și îmbunătățirea ideilor deja formulate, identificând punctele slabe sau neclare; Provocator : inteligența artificială testează argumentele, oferind contraargumente și evidențiind eventuale erori de logică;

: inteligența artificială testează argumentele, oferind contraargumente și evidențiind eventuale erori de logică; Extensor: în final, aceasta contribuie la lărgirea perspectivei, sugerând noi direcții, exemple sau concepte conexe.

Această abordare permite menținerea unui rol activ al utilizatorului în procesul de gândire, folosind tehnologia ca instrument de sprijin, nu ca substitut.

Specialiștii mai arată că expunerea ideilor la critică și contraargumente contribuie la consolidarea acestora, un principiu cunoscut în psihologia persuasiunii drept „inoculare”.

Astfel că inteligența artificială poate deveni un aliat valoros în procesul intelectual, cu condiția să fie utilizată corect. Generarea ideilor trebuie să rămână responsabilitatea utilizatorului, în timp ce tehnologia poate sprijini dezvoltarea, testarea și extinderea acestora, psychologytoday.com.