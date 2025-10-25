Șeful NASA: SpaceX ar putea fi eliminată din misiunea pe Lună

Duffy a subliniat că SpaceX, care are un contract de 2,9 miliarde de dolari pentru a furniza modulul de aselenizare cu care astronauții ar ajunge pe suprafața Lunii, este în întârziere, ceea ce ar putea zădărnici eforturile NASA de a readuce oamenii pe Lună înaintea Chinei, în contextul unei noi curse spațiale.

„Își depășesc termenele limită, iar noi suntem într-o cursă împotriva Chinei”, a declarat Duffy în emisiunea „Squawk Box” de la CNBC, referindu-se la dezvoltarea de către SpaceX a navei Starship - vehiculul pe care compania intenționează să-l folosească ca modul de aselenizare pentru NASA. „Așadar, voi deschide contractul. Voi permite altor companii spațiale să concureze cu SpaceX.”

Dacă NASA ar anula sau modifica contractul său cu SpaceX, ar putea semnala o inversare remarcabilă a unui plan pe care agenția spațială îl are în vigoare din 2021.

Atunci NASA a ales Starship - care se află încă în stadii incipiente de dezvoltare și a acumulat trei eșecuri în zbor și câteva zboruri de testare suborbitale reușite până acum în 2025 - pentru a servi drept modul de aselenizare în timpul misiunii istorice de aselenizare, numită Artemis III.

Remarcile lui Duffy de luni vin în contextul în care decizia din 2021 se confruntă cu o nouă analiză din partea liderilor industriei spațiale, care sunt îngrijorați că logistica implicată în utilizarea navei spațiale Starship a SpaceX este prea complexă și ar putea determina NASA să piardă cursa pentru misiunea pe Lună.

Misiunea de aselenizare Artemis III este programată în prezent să aibă loc chiar la mijlocul anului 2027.

(sursa: Mediafax)