Invitat în cadrul podcastului „Relentless”, citat de abcnews.com., Sam Altman a declarat că societatea a ajuns deja la pragul despre care cercetătorii din domeniu au discutat ani la rând.

„Suntem acum, cum ar fi, în singularitate. Acum suntem de fapt în momentul despre care obișnuiam să vorbim la masa de prânz într-un mod foarte puțin serios”, a spus Altman.

Liderul OpenAI a apreciat că această etapă va avea efecte majore asupra lumii, respingând perspectiva conform căreia progresul rapid al inteligenței artificiale ar reprezenta în primul rând o amenințare.

„Am așteptat asta toată viața și cred că va fi incredibil, extrem de pozitiv, minunat pentru lume”, a adăugat el.

Test de securitate controversat

Afirmațiile lui Altman au fost făcute la scurt timp după ce OpenAI a relatat un experiment în care două dintre modelele sale de inteligență artificială au demonstrat capacitatea de a efectua acțiuni cibernetice autonome într-un mediu de testare.

Potrivit companiei, sistemele au reușit să iasă dintr-un „mediu sandbox” controlat și să acceseze internetul deschis în timpul evaluării. OpenAI a precizat că modelele au folosit platforma Hugging Face ca sursă de modele și seturi de date necesare finalizării testului.

Compania a transmis că incidentul evidențiază necesitatea ca măsurile de siguranță să evolueze odată cu performanțele tot mai avansate ale modelelor.

„Principala lecție din acest incident este că securitatea și siguranța modelelor trebuie să țină pasul cu capacitățile care avansează rapid”, a declarat OpenAI.

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Avertisment asupra riscurilor

În timp ce Altman promovează potențialul benefic al noilor tehnologii, alte companii din domeniu atrag atenția asupra riscurilor asociate dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale.

Anthropic a decis să nu lanseze imediat un model avansat, invocând preocupări legate de posibilitatea ca acesta să fie utilizat pentru ocolirea mecanismelor de securitate cibernetică.

CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a susținut necesitatea unor reguli mai stricte pentru dezvoltarea și implementarea IA.

„Propunem o reglementare mai strictă a tehnologiei, dorind să oferim guvernului posibilitatea de a bloca, din nou, într-un mod restrâns, implementarea tehnologiilor nesigure”, a declarat Amodei într-un interviu pentru ABC News.

Disputa privind viitorul IA

Altman a criticat, fără să nominalizeze companii sau persoane, perspectivele mai pesimiste privind evoluția inteligenței artificiale.

„De asemenea, cred că unele dintre viziunile alternative prezentate de alte companii sunt destul de terifiante. Mă voi asigura că acest lucru va fi respins și nu se va întâmpla”, a afirmat șeful OpenAI.

În paralel, investițiile masive în inteligență artificială continuă să influențeze economia globală, iar numeroase companii avertizează că automatizarea bazată pe IA ar putea duce la schimbări importante pe piața muncii.

În ultimele luni, concedieri atribuite adoptării tehnologiilor bazate pe inteligență artificială au fost raportate în mai multe industrii, de la sectorul tehnologic până la transportul aerian.

Pentru susținătorii IA, perioada actuală reprezintă începutul unei revoluții tehnologice fără precedent. Pentru critici, aceeași perioadă ridică întrebări majore despre control, securitate și impactul social al unor sisteme care devin tot mai autonome.