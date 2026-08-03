Stânca Pârjoaia a fost detonată cu 180 de kilograme de explozibil. Radu Miruță: „Cursul Dunării spre Cernavodă este, de astăzi, mai lin”

Intervenția a fost realizată de militarii Armatei Române, în colaborare cu specialiștii de la Apele Române, în contextul în care nivelul extrem de scăzut al Dunării a generat îngrijorări privind alimentarea cu apă a sistemelor de răcire ale Centralei Nucleare Cernavodă și desfășurarea navigației pe sectorul respectiv al fluviului.

De ce a fost detonată Stânca Pârjoaia

Potrivit ministrului Radu Miruță, brațul Bala prelua în prezent aproximativ 85% din debitul Dunării, în timp ce doar 15% din apă ajungea pe Dunărea Veche, către zona Cernavodă. Diferența de nivel dintre cele două brațe a făcut necesară o intervenție complexă pentru reechilibrarea fluxului de apă.

„Este o intersecție a Dunării. Brațul Bala are o diferență de nivel de patru metri, motiv pentru care un procent cam de 85% din debitul Dunării se duce pe brațul Bala și doar 15% se duc înspre Cernavodă. Având în vedere acest procent foarte dezavantajos pentru Cernavodă, a existat un proiect care să ridice albia, nivelul de fund al brațului Bala și să coboare, să dragheze brațul Dunării vechi, astfel încât să se compenseze, să se reechilibreze debitul. (...) Stânca a fost dislocată. S-au scufundat scafandrii, doar din ce au observat scafandrii în apa încă tulbure patru metri din stâncă au dispărut, nici nu era calculul pentru chiar atât de mult. S-au introdus 180 de kilograme de explozibil. (...) Indiferent de consecințele finale pentru centrala de la Cernavodă din aceste zile, ce s-a reușit prin dislocarea acestei stânci este un lucru necesar atât navigației, cât și dragării pe viitor, ușurarea dragării Dunării vechi”, a declarat ministrul Apărării.

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Urmează extragerea blocurilor de stâncă și scufundarea barjelor

După detonare, operațiunea continuă cu îndepărtarea fragmentelor de rocă rezultate în urma exploziei. Două barje au fost deja mobilizate în zonă, iar o macara de mare tonaj va extrage blocurile de piatră desprinse din albia Dunării.

„E o macara de mare tonaj care va extrage bucata de stâncă dislocată. Deseară înțeleg că sunt șanse să vină cea de-a treia barjă direct încărcată și în cursul zilei de mâine, mâine seară, să vină și ultima barjă pentru ca scufundarea să aibă loc probabil miercuri dimineața, dacă colegii de la Apele Române care analizează în fiecare zi etapele care mai trebuie făcute vor decide asta. Pe calculul pe care l-am primit inițial, miercuri - joi, în cel mai fericit caz, centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită”, a explicat Radu Miruță.

Autoritățile monitorizează permanent evoluția debitului Dunării, iar rezultatele lucrărilor vor fi analizate în următoarele zile pentru a stabili dacă sunt necesare intervenții suplimentare.

Radu Miruță: „Armata și-a făcut datoria”

Ministrul Apărării a subliniat că intervenția reprezintă finalizarea unui demers început în urmă cu mai multe decenii și a evidențiat rolul militarilor implicați în misiune.

„Stânca Pârjoaia a fost detonată cu succes, iar cursul Dunării înspre centrala de la Cernavodă este, de astăzi, mai lin. Încercările din ultimii 30 de ani de a îndepărta, prin diverse metode acest obstacol, au fost finalizate astăzi de militarii Armatei Române. Echipe de scafandri, geniști și forțe navale au îndeplinit cu brio misiunea Armatei și au acordat sprijinul solicitat specialiștilor de la Apele Române. Armata și-a făcut datoria și astăzi.” a declarat ministrul Radu Miruță.

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De ce este importantă intervenția de pe brațul Bala

Detonarea Stâncii Pârjoaia este considerată una dintre cele mai importante intervenții hidrotehnice desfășurate în ultimii ani pe Dunăre. Reechilibrarea debitului dintre brațul Bala și Dunărea Veche este esențială atât pentru alimentarea cu apă a Centralei Nucleare de la Cernavodă, cât și pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație și pentru viitoarele lucrări de dragare.

Primele observații efectuate de scafandri indică faptul că aproximativ patru metri din formațiunea de rocă au fost eliminați, un rezultat peste estimările inițiale ale specialiștilor. În perioada următoare, autoritățile vor continua monitorizarea efectelor intervenției asupra debitului Dunării și vor decide etapele următoare ale proiectului, în funcție de evoluția situației hidrologice și de evaluările tehnice realizate în teren.

Agerpres