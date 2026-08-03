De la lene, la eficiență: Cum schimbă Generația Z definiția productivității

Rezultatele arată că aceste pauze scurte nu sunt percepute doar ca momente de destindere, ci și ca instrumente care contribuie la performanță. Aproximativ 75% dintre participanți au afirmat că revenirea la activitate după o astfel de pauză îi ajută să lucreze mai eficient, iar 82% au spus că cele mai bune idei apar atunci când se desprind temporar de sarcinile de la birou și își eliberează mintea.

O nouă perspectivă asupra productivității

Micro-pauzele pot include activități simple, precum o plimbare scurtă în aer liber, o conversație cu un coleg, o gustare, o băutură preferată sau câteva minute petrecute departe de ecran. Susținătorii acestei abordări consideră că astfel de momente reduc oboseala mentală și stimulează creativitatea.

Fenomenul se înscrie într-o serie mai largă de schimbări promovate de Generația Z în cultura organizațională. Tinerii angajați pun un accent mai mare pe sănătatea mintală, echilibrul dintre viața profesională și cea personală și pe găsirea unui scopâ.

Printre tendințele asociate acestei generații sunt și „micro-vacanțele”, perioade scurte de retragere și refacere, „micro-pensionarea”, prin care angajații iau pauze mai lungi între două locuri de muncă, precum și „micro-schimbările” de carieră, bazate pe combinarea mai multor activități profesionale flexibile.

De la critici, la adoptarea modelului

În timp ce unii angajați din generațiile anterioare consideră aceste obiceiuri drept semne ale unei atitudini mai puțin implicate față de muncă, specialiștii susțin că ele reprezintă o redefinire a productivității.

Nicole Portwood, director de marketing al Suja Life, compania-mamă a Slice, afirmă că Generația Z nu respinge munca, încearcă să creeze condiții care fac activitatea profesională mai sustenabilă.

„Noua generație redefinește ceea ce face ca munca să fie mai bună”, a transmis Portwood, subliniind că micile momente de satisfacție din timpul zilei pot contribui la o experiență profesională mai echilibrată.

Interesant este că practici similare sunt deja folosite de numeroși directori executivi. Potrivit consultanților de la Korn Ferry, mulți lideri de companii își creează propriile ritualuri zilnice pentru a-și menține claritatea mentală, pentru a reduce stresul și pentru a lua decizii mai bune.

Printre aceste obiceiuri se numără plimbările zilnice pentru limpezirea gândurilor, momente rezervate pentru reflecție sau discuții motivaționale, dar și limitarea activităților profesionale în weekend pentru a proteja timpul personal.

Citește și Europa majorează vârsta de pensionare: Milioane de angajați vor lucra mai mult în următoarele decenii

O schimbare de paradigmă

Fie că sunt numite micro-pauze, ritualuri personale sau strategii de reîncărcare, aceste practici au același obiectiv: menținerea energiei și a capacității de concentrare pe termen lung.

Experții în leadership susțin că nu există o singură rețetă pentru performanță, iar fiecare angajat sau lider are nevoie de rutine adaptate propriului stil de lucru, potrivit inc.com.

În acest context, obiceiurile promovate de Generația Z nu mai par doar o provocare la adresa regulilor tradiționale de muncă, ci fac parte dintr-o schimbare mai amplă privind modul în care companiile definesc eficiența și succesul profesional.