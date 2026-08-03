România pierde avantajul energetic? Sebastian Burduja explică de ce energia ieftină ajunge în Bulgaria și revine la un preț de până la șapte ori mai mare

Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, susține că această situație nu este întâmplătoare și are la bază lipsa investițiilor în capacitățile de stocare a energiei, în timp ce Bulgaria a profitat de fondurile europene pentru a-și dezvolta rapid infrastructura de baterii.

Burduja: România exportă energie ieftină la prânz și o cumpără scump seara

Sebastian Burduja afirmă că mecanismul pieței favorizează statele care dispun de sisteme moderne de stocare, capabile să păstreze energia produsă în exces în timpul zilei și să o revândă atunci când cererea este ridicată.

„De ce Bulgaria face bani din energia României? Simplu și dureros: la prânz, când soarele arde, vindem energia vecinilor bulgari la preț mic, pentru că producția e mare și consumul mic. Seara cumpărăm energie de la bulgari de 7 ori mai scump, pentru că producția noastră e mică și consumul mare”, a transmis luni Burduja.

În opinia fostului ministru, diferența dintre cele două state nu este reprezentată de producția de energie, ci de infrastructura care permite păstrarea surplusului și utilizarea lui în intervalele cu cerere ridicată.

Investițiile în baterii, diferența dintre România și Bulgaria

Sebastian Burduja susține că Bulgaria a luat o decizie strategică încă din urmă cu câțiva ani, direcționând sute de milioane de euro către dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Bulgarii au pus acum cinci ani 600 de milioane de euro în PNRR-ul lor pentru baterii. Cei care au scris PNRR-ul României au alocat doar 80 de milioane de euro pentru baterii, de peste 7 ori mai puțin. Bulgaria a investit în baterii, România a promis că închide cărbunele”, a adaugă Sebastian Burduja.

Potrivit acestuia, consecințele acestor decizii sunt vizibile în prezent, când statele care dispun de capacități importante de stocare pot cumpăra energie ieftină în momentele de supraproducție și o pot valorifica ulterior la prețuri considerabil mai mari.

Diferențele se văd și în balanța financiară

Fostul ministru a oferit și un exemplu privind schimburile comerciale din sectorul energetic, susținând că România a înregistrat un dezechilibru semnificativ doar într-o singură lună.

Conform acestuia, în luna aprilie România a încasat aproximativ cinci milioane de euro din energia exportată către Bulgaria, însă a plătit ulterior circa 33 de milioane de euro pentru energia importată.

Aceste cifre, prezentate de Sebastian Burduja, sunt folosite pentru a ilustra impactul economic al lipsei unor sisteme moderne de stocare, într-un context în care producția din surse regenerabile, în special energia solară, generează excedente în timpul zilei și deficit în orele de seară.

România încearcă să recupereze decalajul

Sebastian Burduja afirmă că, atunci când și-a început mandatul la Ministerul Energiei, România dispunea de doar 14 MWh capacitate de stocare, nivel considerat insuficient pentru nevoile sistemului energetic național.

„Bulgarii au câștigat o etapă. Cursa o vom câștigă noi, chiar dacă astăzi suntem în urmă din cauza erorilor din trecut. Important e că începem să construim, după ani de «secetă» în sectorul energetic. Unii politiceni descoperă acum hidrocentralele blocate de decenii, stocarea, gazul din Marea Neagră, reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă”, mai spune Burduja.

Fostul ministru consideră că proiectele aflate în execuție vor contribui, în următorii ani, la reducerea dependenței de importuri și la valorificarea mai eficientă a energiei produse în România.

Guvernul admite că problema este una veche

Subiectul a fost comentat și de ministrul Economiei, Irineu Darău, care a declarat că actuala situație este rezultatul lipsei unei planificări pe termen lung și al investițiilor întârziate din ultimul deceniu.