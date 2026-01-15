Cea mai lungă eclipsă de Soare a secolului: Când va avea loc și unde poate fi observată?

Astronomii prevăd că Luna va acoperi Soarele timp de peste 6 minute și va fi observată din mai multe locuri de pe glob. Astfel că eclipsa totală de Soare va captiva lumea pe 2 august 2027, în zone din Africa de Nord și Orientul Mijlociu, oferind un spectacol cosmic de neuitat.

Record de durată

În punctul său maxim, eclipsa va avea o durată de 6 minute și 23 de secunde, cea mai lungă din ultimele decenii, permițând observarea clară a coroanei solare cu ochiul liber.

Această durată excepțională rezultă dintr-o aliniere perfectă: Luna se află aproape de Pământ, iar Soarele la o distanță mai mare decât cea obișnuită, făcând dimensiunile aparente ale celor două corpuri să se potrivească.

Unde va fi vizibilă eclipsa de Soare

Umbra eclipsei va străbate Africa de Nord și Orientul Mijlociu, începând din vestul Africii și sudul Europei, trecând prin Algeria, Tunisia, Libia, Egipt și Peninsula Arabică, până în Yemen și estul Africii.

Cele mai bune condiții de observare vor fi în sudul Egiptului, la Luxor și Aswan. În restul Europei, Africii și Asiei, fenomenul va fi observat parțial, iar America de Nord rămâne în mare parte în afara fazei maxime.

Eclipse intermediare

În luna februarie 2026 va avea loc o eclipsă solară inelară deasupra Antarcticii. Anul 2026 aduce și două eclipse lunare – una totală în martie, vizibilă la nivel global, și una parțială la finalul verii, observabilă din Europa, Africa și America.

O eclipsă totală de Soare, mai scurtă, va fi vizibilă pe 12 august 2026 în Groenlanda, Islanda și nordul Spaniei, potriivit stiripesurse.ro.