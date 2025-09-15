Culoarea ochilor: Care este cea mai rară nuanță

Apariția lor este determinată de un echilibru dintre melanină și modul în care lumina se reflectă în iris.

Între 70-80% din populația lumii are ochii căprui, 8-10% albastru, 5% căprui-verzui, 5% chihlimbar, 3% gri și 2% verde, iar alte culori, precum roșu sau violet și heterocromie fiind mai sub 1%. Aceste procente variază semnificativ în funcție de regiune, ochii căprui fiind majoritari în special în Asia și Africa, iar ochii verzi fiind mai frecvenți în Europa de Nord.

Ce determină culoarea ochilor

Potrivit cercetărilor, culoarea ochilor nu este determinată de o singură genă, ci de un număr complex de gene, ceea ce explică diferențele de nuanțe între membrii aceleiași familii. În timp ce ochii căprui conțin o cantitate mare de melanină, iar cei albaștri cea mai puțină, ochii verzi apar dintr-un echilibru moderat al acestui pigment, combinat cu efectul fizic numit împrăștierea luminii.

Ochii căprui-verzui, care par să își schimbe nuanța în funcție de lumina ambientală, se datorează distribuției neuniforme a melaninei în iris, creând un mozaic de culori. De asemenea, culoarea ochilor poate varia în primii ani de viață, mai ales la copii, și mai rar la adulți, ca urmare a modificărilor în nivelul melaninei.

Aceste concluzii deschid noi perspective în înțelegerea geneticii culorii ochilor, potrivit a1.ro.