Descoperire majoră în lupta împotriva cancerului: tratamente pentru mutația KRAS

Considerată mult timp „imposibil de tratat”, proteina KRAS începe acum să fie abordată cu succes prin tehnologii moderne și strategii inovatoare.

KRAS face parte din familia proteinelor RAS, esențiale pentru creșterea și diviziunea celulară.

În anumite mutații, proteina rămâne blocată într-o stare activă, determinând proliferarea necontrolată a celulelor – un mecanism central în dezvoltarea cancerului.

Prime rezultate promițătoare în studii clinice

Un progres major vine din testarea unei noi clase de medicamente, numite „degradatori”, care nu doar inhibă proteina KRAS, ci o elimină complet din celule.

Acestea marchează proteina ca „deșeu celular”, determinând distrugerea ei de către mecanismele interne ale celulei.

Un astfel de medicament - Setidegrasib - a arătat rezultate încurajatoare în primul studiu clinic pe oameni, publicat în The New England Journal of Medicine. Tumorile s-au redus la peste o treime dintre pacienții cu cancer pulmonar și la aproximativ un sfert dintre cei cu cancer pancreatic.

Totuși, specialiștii avertizează că efectele nu sunt încă de durată, iar rezistența la tratament rămâne o provocare.

Combinațiile de terapii, cheia viitorului

O altă direcție promițătoare o reprezintă medicamentele care blochează mai multe forme ale proteinei KRAS și ale rudelor sale. Un exemplu este Daraxonrasib, aflat în studii clinice avansate, ale cărui rezultate sunt așteptate în curând, potrivit revistei Nature.

Cercetătorii cred că viitorul tratamentelor nu va consta într-un singur medicament, ci în combinații de terapii.

Studiile preliminare sugerează că asocierea mai multor inhibitori KRAS poate produce efecte mult mai puternice decât utilizarea lor separată.

De la imposibil la posibil

Deși niciuna dintre aceste abordări nu oferă încă un tratament definitiv, schimbarea de paradigmă este semnificativă.

După decenii de eșecuri, domeniul cunoaște o accelerare rapidă, iar specialiștii vorbesc despre o nouă eră în lupta împotriva cancerelor determinate de mutațiile KRAS.

(sursa: Mediafax)