Din 2005 încoace, omenirea vorbește tot mai puțin 

Aceasta este echivalentul unei pierderi anuale de aproximativ 120.000 de cuvinte pe persoană, reprezentând mii de interacțiuni umane pierdute, potrivit Science Focus

„Micile schimbări în comportamentul zilnic se acumulează în timp”, a declarat prima autoare a studiului, dr. Valeria Pfeifer, profesor asistent de lingvistică și psihologie la UMKC.

„O scădere treptată a conversațiilor vorbite poate să nu fie evidentă de la o zi la alta, dar, de-a lungul multor ani, ar putea schimba modul în care oamenii interacționează unii cu alții”.

În general, oamenii de știință au descoperit că între 2005 și 2019 a existat o scădere de 28% a cuvintelor rostite.

„A vorbi mai puțin înseamnă a petrece mai puțin timp conectându-se cu ceilalți”, a spus Pfeifer. „Dacă oamenii poartă mai puține conversații, este posibil să piardă atât beneficiile emoționale imediate ale interacțiunii sociale, cât și beneficiile pe termen lung ale menținerii unor relații puternice”.

Pfeifer și co-autorul, profesorul Matthias Mehl - psiholog la Universitatea din Arizona - au ajuns la aceste concluzii după analizarea datelor din 22 de studii, colectate pe parcursul a 14 ani în SUA, Europa și Australia.

Ca parte a acestor studii, oamenii de știință au înregistrat date audio de la peste 2.000 de persoane, cu vârste cuprinse între 10 și 94 de ani, în timp ce își desfășurau activitățile zilnice.

Pfeifer a spus că studiul nu a putut identifica motivul pentru care limbajul vorbit este în declin, dar a menționat că perioada de timp studiată - 2005-2019 - a coincis cu creșterea numărului de mesaje text, e-mailuri și rețele sociale, astfel încât unele conversații pierdute ar putea avea loc acum digital.

„Dacă conversațiile dactilografiate oferă aceleași beneficii sociale ca și conversațiile vorbite este încă o întrebare deschisă și una pe care cercetările viitoare trebuie să o abordeze”, a spus ea.

Studiul a descoperit, de asemenea, unele variații în funcție de vârstă. Deși toate grupele de vârstă au fost afectate, participanții cu vârsta de 25 de ani sau mai mici au prezentat un declin semnificativ mai abrupt al vorbirii, probabil legat de utilizarea mai mare a tehnologiei.

Oamenii de știință nu au descoperit încă implicațiile complete ale comunicării digitale și ale dependenței noastre tot mai mari de textul scris și emoji-uri, mai degrabă decât de tonul vocii, de momentul conversației și de indiciile emoționale.

Pfeifer a spus: „Oamenii s-au bazat pe limbajul vorbit de peste 200.000 de ani și încă nu știm dacă o trecere către o comunicare mai digitală vine cu costuri sociale”.

„Constatările noastre evidențiază necesitatea unei mai bune înțelegeri a modului în care comunicarea orală și cea scrisă afectează singurătatea, sănătatea și bunăstarea”.

