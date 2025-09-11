x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Tech Ştiinţă Există viață pe Marte? Ce a găsit roverul Perseverance pe Planeta Roșie

Există viață pe Marte? Ce a găsit roverul Perseverance pe Planeta Roșie

de Redacția Jurnalul    |    11 Sep 2025   •   19:00
Există viață pe Marte? Ce a găsit roverul Perseverance pe Planeta Roșie
Sursa foto: nasa.gov

Roverul Mars 2020 Perseverance se află pe Planeta Roșie din 2021 și a trimis mai multe mostre care ar putea reprezenta „cea mai solidă dovadă” de până acum că Marte a găzduit forme de viață în trecut, potrivit NASA.

Fragmentele au fost colectate în luna iulie 2024 dinr-o zonă stâncoasă, situată în craterul Jezero, la marginea Neretva Vallis, unde oamenii de știință  cred că ar fi existat un lac mare. Mostrele provin din roci argiloase roșiatice, formate probabil într-o deltă fluvială antică, confirmând ipoteza existenței unui mediu favorabil vieții microbiene.

Din cele 43 de tuburi transportate de rover pe Marte, 38 au fost deja utilizate pentru colectarea de probe, inclusiv acest eșantion, denumit „Sapphire Canyon”, notează stiripesurse.ro.

Comunistatea științifică este împărțită

Probele conțin structuri care pot indica urme ale vieții microbiene din urmă cu miliarde de ani, după cum a declarat cercetătorul Joel Hurowitz.

Cu toate acestea, o parte a comunității științifice rămâne sceptică, subliniind că aceste semne ar putea avea origini geologice non-biologice.

Aceste mostre urmează să fie aduse pe Terra pentru analize detaliate, un pas esențial în confirmarea vieții pe Marte.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: viata marte rover perseverance nasa
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri