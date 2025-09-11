Există viață pe Marte? Ce a găsit roverul Perseverance pe Planeta Roșie

Fragmentele au fost colectate în luna iulie 2024 dinr-o zonă stâncoasă, situată în craterul Jezero, la marginea Neretva Vallis, unde oamenii de știință cred că ar fi existat un lac mare. Mostrele provin din roci argiloase roșiatice, formate probabil într-o deltă fluvială antică, confirmând ipoteza existenței unui mediu favorabil vieții microbiene.

Din cele 43 de tuburi transportate de rover pe Marte, 38 au fost deja utilizate pentru colectarea de probe, inclusiv acest eșantion, denumit „Sapphire Canyon”, notează stiripesurse.ro.

Comunistatea științifică este împărțită

Probele conțin structuri care pot indica urme ale vieții microbiene din urmă cu miliarde de ani, după cum a declarat cercetătorul Joel Hurowitz.

Cu toate acestea, o parte a comunității științifice rămâne sceptică, subliniind că aceste semne ar putea avea origini geologice non-biologice.

Aceste mostre urmează să fie aduse pe Terra pentru analize detaliate, un pas esențial în confirmarea vieții pe Marte.