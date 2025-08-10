Marea Barieră de Corali, cel mai grav declin din istorie

Ramurile nordice și sudice ale vastului recif australian au suferit cea mai extinsă albire a coralilor, a constatat Institutul Australian de Științe Marine (AIMS).

Acestea au fost afectate în ultimele luni de cicloane tropicale și de invazia stelelor de mare care se hrănesc cu corali, dar stresul termic provocat de schimbările climatice este cauza principală, a afirmat AIMS.

AIMS avertizează că habitatul ar putea ajunge la un punct critic în care coralii nu se vor mai putea reface suficient de repede între evenimente catastrofale și se vor confrunta cu un viitor „instabil”.

AIMS a studiat starea de sănătate a 124 de recife de corali între august 2024 și mai 2025.

Marea Barieră de Corali este o întindere de 2.300 km de corali tropicali care adăpostește o biodiversitate uimitoare. Evenimentele repetate de albire transformă în alb vaste zone de corali odată plini de viață.

Coralul este vital pentru planetă. Supranumit arhitectul mării, acesta construiește structuri vaste care adăpostesc aproximativ 25% din toate speciile marine.

Albirea are loc din cauza apei prea calde.

(sursa: Mediafax)