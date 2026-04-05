Niveluri periculoase de plumb în hainele pentru copii

După ce au analizat cămăși provenite de la mai mulți comercianți, cercetătorii studenți au descoperit că fiecare articol testat depășea limitele federale de siguranță din SUA privind conținutul de plumb, potrivit ScienceDaily.

Concluziile lor sugerează, de asemenea, că chiar și o scurtă perioadă de mestecat a acestor țesături (ceea ce copiii mici fac adesea) ar putea expune copiii la niveluri periculoase.

Kamila Deavers, care a condus proiectul, a devenit interesată de expunerea la plumb după ce fiica sa mică a prezentat pentru scurt timp niveluri ridicate de plumb legate de acoperirile jucăriilor, înainte de introducerea unor reglementări mai stricte.

Comisia pentru Siguranța Produselor de Consum din SUA limitează conținutul de plumb din produsele pentru copii, precum jucăriile și îmbrăcămintea, la 100 de părți pe milion (ppm).

„Am început să văd multe articole despre plumbul din îmbrăcămintea din industria modei rapide”, spune Deavers. „Și mi-am dat seama că nu prea mulți părinți știau despre această problemă”.

Cercetări anterioare au arătat că plumbul poate apărea în componentele metalice ale îmbrăcămintei pentru copii, cum ar fi fermoarele, nasturii și capselele, ceea ce duce uneori la retragerea produselor de pe piață.

Cu toate acestea, plumbul a fost detectat și direct în țesături, inclusiv în articolele vândute pentru adulți.

Potrivit lui Deavers, unii producători folosesc acetat de plumb (II) ca o metodă ieftină de a ajuta coloranții să se fixeze pe țesătură și să mențină culori strălucitoare și de lungă durată.

Expunerea la plumb este dăunătoare la orice nivel. Aceasta a fost asociată cu probleme de comportament, leziuni ale creierului și ale sistemului nervos central, precum și cu alte probleme de sănătate.

Agenția pentru Protecția Mediului din SUA identifică copiii sub 6 ani ca fiind deosebit de vulnerabili.

Echipa de cercetare a testat 11 cămăși într-o gamă de culori, inclusiv roșu, roz, portocaliu, galben, gri și albastru, achiziționate de la patru retaileri, printre care se aflau mărci de fast-fashion și de discount.

La toate mărcile, culorile mai strălucitoare, precum roșu și galben, aveau tendința de a conține mai mult plumb decât nuanțele mai puțin vibrante.

Într-o a doua fază a studiului, cercetătorii au simulat modul în care organismul ar putea procesa plumbul dacă copiii ar băga în gură sau ar mesteca hainele.

Au recreat condițiile din stomac pentru a estima cât plumb ar putea fi disponibil pentru absorbție.

Folosind aceste date, au modelat expunerea potențială din comportamentul de a pune în gură (de exemplu, suptul, ținerea sau mestecarea țesăturii).

Rezultatele sugerează că o astfel de expunere ar putea depăși limita zilnică de ingestie pentru copii stabilită de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA.

Chiar și așa, expunerea repetată în timp ar putea crește nivelurile de plumb din sângele unui copil suficient de mult încât să justifice monitorizarea clinică.

Echipa intenționează să-și extindă cercetarea testând mai multe articole de îmbrăcăminte și analizând dacă un conținut mai ridicat de plumb în țesături se traduce direct într-o absorbție mai mare la copii.

De asemenea, doresc să examineze modul în care spălarea afectează acetatul de plumb (II). Aceasta include verificarea dacă hainele contaminate ar putea transfera plumbul către alte articole din mașina de spălat și modul în care detergenții interacționează cu substanța chimică.

O preocupare este că spălarea ar putea crea reziduuri care conțin plumb în interiorul mașinilor, care ar putea necesita curățare pentru a preveni eliberarea contaminării în apele uzate.

Cercetătorii speră că descoperirile lor vor încuraja testarea mai amănunțită a hainelor înainte ca acestea să ajungă la consumatori și vor determina producătorii să adopte alternative mai sigure în timpul procesului de vopsire.

Există deja opțiuni pentru fixarea coloranților fără plumb, inclusiv mordante naturale derivate din plante bogate în taninuri, precum scoarța de stejar, coaja de rodie și rozmarinul, precum și alumul, care este considerat sigur pentru mediu.

În cele din urmă, cercetătorii își propun să informeze publicul cu privire la o sursă potențială, dar adesea trecută cu vederea, de expunere la plumb în îmbrăcămintea pentru copii. Prin creșterea gradului de conștientizare, ei speră că părinții și îngrijitorii vor putea lua decizii mai informate.

