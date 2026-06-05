Nicușor Dan, consultări cu instituțiile de apărare după incidentul din Portul Constanța

„În primul rând că pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou”, a spus Nicușor Dan în cadrul unei conferințe de presă, vineri, după incidentul de la Constanța.

Șeful statului a subliniat că va avea o discuție cu instituțiile responsabile pentru a evalua necesarul de capabilități și modul în care poate fi îmbunătățită reacția în astfel de situații.

„Voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real, deci acolo a fost ușor să aveam acea cerere încă din februarie de echipamente de la NATO, deci acolo a fost o altă situație”, a declarat președintele.

„În urma acestei întâlniri o să putem să comunicăm public părțile care sunt publice din necesarul nostru”, a mai spus Nicușor Dan.

Vineri, o dronă navală ucraineană a ajuns în Portul Constanța și s-a autodetonat. Explozia a determinat evacuarea portului, din fericire, nefiind înregistrate victime.

(sursa: Mediafax)