Un nou tip de răget de leu, descoperit cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Oamenii de știință anunță că au descoperit un nou tip de răget de leu. Cercetătorii au folosit inteligența artificială pentru a analiza peste 3.000 de înregistrări ale leilor africani și au descoperit că animalele au un răget „intermediar”, precum și un răget „plin”, potrivit Live Science.

Răgetul intermediar este mai scurt și mai slab ca intensitate în comparație cu răgetul clasic al animalului.

Cercetătorii au aflat că răgetele intermediare urmează întotdeauna răgetelor „pline”.

Descoperirea arată că zgomotele leilor sunt mai complexe decât se credea anterior, a declarat autorul principal al studiului, Jonathan Growcott, doctorand în matematică și statistică la Universitatea din Exeter, Marea Britanie.

„Răgetul plin este o explozie de sunet. Puternic și complex, cu arcuri în înălțime. Răgetul intermediar diferă prin faptul că este un sunet mai plat, cu mai puține variații”, a declarat Growcott pentru Live Science într-un e-mail.

Descoperirea, publicată vineri în revista Ecology and Evolution, pune la îndoială convingerea îndelungată că există un singur tip de răget de leu și ar putea ajuta cercetătorii să estimeze mai precis dimensiunile populației de lei.

Leii rag pentru a comunica cu grupul lor și pentru a-și stabili teritoriul.

Cercetările anterioare au indicat faptul că răgetele puternice ale leilor sunt semnături unice, identificabile individual, care conțin informații despre sexul, vârsta și alte caracteristici ale animalului.

Ca urmare, înregistrările sonore ar putea ajuta oamenii de știință să numere numărul de lei dintr-o regiune și, astfel, să facă estimări ale densității populației, a mai spus Growcott.

Pentru realizarea studiului, cercetătorii au montat 50 de microfoane speciale, construite la comandă, în Parcul Național Nyerere din Tanzania.

De asemenea, ei au atașat senzori pe zgărzile unor lei din zona de conservare Bubye Valley din Zimbabwe. În total, echipa a înregistrat 3.149 de răgete de leu african.

Echipa a folosit apoi inteligența artificială pentru a analiza sunetele, ceea ce a dezvăluit răgetul intermediar.

Fără inteligență artificială, înțelegerea răgetelor și identificarea leilor pe baza vocalizărilor lor este subiectivă, a explicat Growcott.

Leii scot și alte sunete, inclusiv mormăieli, mârâituri, pufăieli, gemete și mieunaturi, dar doar răgetele pline s-au dovedit a deține semnături identificabile.

Cercetătorii susțin că „este important să identificăm corect aceste răgete și să extragem cât mai multe informații posibil din ele.”

Modelul de inteligență artificială al cercetătorilor le-a permis să clasifice tipurile de vocalizări ale leilor cu o precizie de peste 95%, eliminând în mare măsură erorile care apar atunci când oamenii încearcă să le clasifice.

De asemenea, abordare a facilitat identificarea individuală a leilor pe baza răgetelor lor și a evidențiat răgetul intermediar necunoscut anterior.

De aceea, oamenii de știință vor să folosească noile descoperiri pentru a conserva populația de lei. Conform Listei Roșii a IUCN, mai există doar aproximativ 23.000 de lei africani în sălbăticie, ceea ce face ca specia să fie vulnerabilă la dispariție.

Metodele tradiționale de estimare a dimensiunilor populațiilor de lei includ „capcanele” foto și studiile de urme, dar acestea necesită resurse mari și pot fi mai puțin precise decât studiile acustice.

„Sper că utilizarea răgetelor cu guturai complet prezise, bazate pe date, va duce la estimări acustice mai precise ale densității populației, care pot informa mai bine nevoile stringente de conservare”, a precizat Growcott.

(sursa: Mediafax)