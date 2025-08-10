De la dispariție la speranță. O plantă rară a fost găsită în Himalaya

Ophiorrhiza gajureliana crește în pădurile din statul Arunachal Pradesh, India, într-un habitat foarte restrâns dintr-o zonă greu accesibilă.

Planta face parte din familia Rubiaceae și face parte din categoria speciilor critic amenințate, cu mai puțin de 100 de exemplare adulte estimate în natură.

Această descoperire evidențiază bogăția biodiversității încă necunoscute din Himalaya și subliniază necesitatea protejării habitatelor naturale fragile.

Cercetările viitoare vor include studii genetice și inițierea unor programe de reproducere în medii protejate pentru a preveni dispariția definitivă a speciei.

Planta a fost numită în onoarea profesorului Padma Raj Gajurel, recunoscut pentru contribuțiile sale în cercetările botanice din regiunea Himalaya de Est, potrivit spynews.ro.

Această redescoperire aduce informații noi despre ecosistemele locale și reafirmă importanța eforturilor de conservare în fața schimbărilor climatice și presiunilor antropice, oferind totodată oportunități pentru studii științifice aprofundate în viitor.