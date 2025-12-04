Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu, partener științific al Congresului Internațional al Studenților de Medicină din București

Evenimentul, organizat în perioada 3-7 decembrie de Societatea Studenților în Medicină din București și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, reunește peste 850 de participanți - studenți, rezidenți, tineri cercetători și cadre universitare - într-un maraton de prezentări științifice, workshop-uri avansate și sesiuni academice dedicate frontierelor actuale ale medicinei.



În cadrul parteneriatului, Senatul Științific lansează tinerilor provocarea de a păși în zona de cercetare a viitorului: știința longevității. Studenții sunt invitați să propună idei și lucrări inovatoare care explorează mecanismele prelungirii vieții sănătoase, prevenirea bolilor cronice și abordările emergente ale medicinei 3.0. Cea mai valoroasă contribuție prezentată în cadrul Innovation Fair va fi premiată cu o bursă de 1.000 de euro de Senatul Științific, care susține cercetarea aplicată și formarea unei noi generații de inovatori ai sănătății. Direcția longevității reprezintă una dintre prioritățile strategice ale Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care, în 2025, a organizat primul Congres Internațional de Longevitate din România și din Europa de Sud-Est.



Totodată, Senatul Științific va fi prezent la „Scientific Fair” cu propriile proiecte de cercetare, oferind tinerilor medici o incursiune în inovațiile dezvoltate în România: studiul național „Harta Longevității” și descoperiri din zona alimentației funcționale, precum pâinea cu efecte anti-aging. Spațiul devine astfel un loc de dialog între știința emergentă și generația care va modela medicina următorilor decenii.

Recunoscut internațional pentru calitatea programului științific, IMSCB aduce la București profesioniști și cercetători ale căror descoperiri schimbă paradigma medicală globală. Printre invitații de marcă se numără Prof. Thomas Gasser (Germania), laureat al Breakthrough Prize 2024, care explorează direcții revoluționare în tratamentul bolii Parkinson; Prof. Hiromi Sakai (Japonia), creatorul tehnologiei sângelui artificial; Prof. Pernilla Dahm Kähler (Suedia), autoarea primului transplant robotic de uter; Prof. Thamara Perera, expert în transplant hepatic pentru organe considerate inițial neviabile; Dr. Hani Al-Qadhi, care aduce o perspectivă rară asupra chirurgiei de război. Dimensiunea aplicată a congresului este completată de Dr. Osama Mahmoud Al-Odat, specializat în traumatologia sportivă, iar componenta educațională internațională este întărită de Zachary M. Murphy (SUA), fondatorul platformei Ninja Nerd, care a schimbat modul în care generații întregi de studenți învață medicină.

Prin acest parteneriat, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu marchează o nouă etapă în susținerea excelenței academice și a inovației medicale din România, contribuind la formarea unei comunități de tineri profesioniști capabili să ducă medicina spre un viitor mai sănătos, mai inteligent și mai longeviv.