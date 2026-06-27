Au împreună 316 ani și ar putea schimba tot ce știm despre longevitate

Trei surori din Rio de Janeiro, cu o vârstă cumulată de 316 ani, au fost desemnate de Guinness drept cel mai în vârstă trio de surori din lume. Cazul lor a atras atenția cercetătorilor care vor să afle ce anume face posibilă o viață atât de lungă, notează Reuters.

Proiectul „DNA Longevo”, condus de cercetătoarea Mayana Zatz de la Universitatea din São Paulo, investighează factorii biologici din spatele îmbătrânirii. Cercetătorii vor compara persoanele de peste 90 de ani și centenarii cu cei care au dezvoltat fragilitate sau declin cognitiv.

Întrebată despre metoda de lucru, Zatz a explicat că prin testarea ADN-ului echipa caută gene protectoare. Cu cât există mai multe familii cu mai mulți centenari, cu atât cercetarea va fi mai precisă, a adăugat ea.

Oamenii de știință consideră că factorii ereditari pot conta mai mult decât mediul. Genele ar putea proteja inima, mușchii și funcțiile cognitive împotriva îmbătrânirii.

Referitor la cazul celor trei surori, directorul general al LongeviQuest, Ben Meyers, a declarat că la această vârstă există clar o componentă genetică puternică. El a precizat însă că faptul că locuiesc una lângă cealaltă le oferă și o rețea de sprijin din partea familiei.

Cum explică surorile propria longevitate

Cele trei surori își atribuie longevitatea unei alimentații sănătoase și unui stil de viață activ. Zulina și-a amintit de o copilărie petrecută înotând și pescuind în râuri, într-o vreme când totul era proaspăt, fără frigider.

Zoraide a adăugat că alăptarea a fost incredibil de importantă pentru sănătatea lor. Levita a lucrat ca artizană, apoi la un post de televiziune, și spune că nu are regrete legate de viața trăită.

Zoraide a lucrat ca asistentă medicală și a crescut cinci copii, iar Zulina, casnică, a crescut șase copii.

Cercetătorul Joao Paulo Guilherme, colaborator al lui Zatz, a spus că echipa speră să ajungă la 500 de centenari incluși în studiu. Doar așa, a explicat el, se pot trage concluzii mai definitive despre longevitate.

Three Brazilian sisters with a combined age of 316 are now the focus of a research project which aims to understand why some people stay physically and cognitively resilient well past the age of 100 https://t.co/xG4nl22Jnd pic.twitter.com/5MoXN0eMRE — Reuters (@Reuters) June 25, 2026

(sursa: Mediafax)