Universitatea Craiova și-a aflat adversara din turul 3 preliminar UEFA Champions League. Ce urmează dacă trece de Levski Sofia

Dacă va depăși obstacolul reprezentat de vicecampioana Bulgariei, echipa pregătită de Filipe Coelho va întâlni în turul al treilea preliminar câștigătoarea duelului dintre Omonia Nicosia, din Cipru, și Kairat Almaty, campioana Kazahstanului. Prima manșă ar urma să se dispute în Bănie, iar returul în deplasare.

Rezultatul tragerii la sorți le oferă oltenilor un traseu dificil, dar fără să întâlnească unele dintre cele mai puternice cluburi aflate în urnă.

Omonia Nicosia sau Kairat Almaty, următorul pas spre grupele UEFA Champions League

Tragerea la sorți a stabilit că Universitatea Craiova va avea în față una dintre cele două formații cu experiență în competițiile europene, dacă va elimina Levski Sofia.

Omonia Nicosia este una dintre echipele importante ale fotbalului cipriot și a participat în ultimii ani în grupele competițiilor UEFA, în timp ce Kairat Almaty reprezintă una dintre cele mai solide formații din Kazahstan, obișnuită cu meciurile europene.

Pentru Universitatea Craiova, calificarea în turul al treilea ar reprezenta încă un pas important către obiectivul major al sezonului: accederea în play-off-ul UEFA Champions League și, ulterior, calificarea în faza principală a competiției.

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Craiova pierde șansa de a deveni cap de serie în play-off

Deși tragerea la sorți a evitat adversari de calibru precum Steaua Roșie Belgrad sau Dinamo Zagreb încă din turul al treilea preliminar, există și un aspect mai puțin favorabil pentru campioana României.

În cazul unei calificări în play-off, Universitatea Craiova are șanse reduse să fie cap de serie. Motivul este că nu va putea beneficia de coeficientul european al unei echipe mai bine clasate.

Dacă sorții ar fi trimis-o împotriva câștigătoarei dintre Slovan Bratislava și Iberia 1999 sau a învingătoarei duelului dintre Lech Poznan și Aarhus, formația din Bănie ar fi preluat coeficientul UEFA al adversarei. Acest avantaj i-ar fi permis să fie cap de serie în play-off și să evite unele dintre cele mai puternice echipe rămase în competiție.

În actualul scenariu, oltenii riscă să întâlnească în play-off adversari cu un coeficient european superior, ceea ce ar face și mai dificil drumul către faza principală a UEFA Champions League.

Există și varianta Europa League

Dacă Universitatea Craiova nu va reuși să treacă de Levski Sofia, aventura europeană nu se va încheia.

Conform regulamentului UEFA, campioana României va continua în turul al treilea preliminar din UEFA Europa League, unde va întâlni formația învinsă din confruntarea dintre Sabah FC, reprezentanta Azerbaidjanului, și KuPS Kuopio, campioana Finlandei.

Astfel, indiferent de rezultatul dublei cu Levski Sofia, Universitatea Craiova își va continua parcursul în cupele europene și va avea în continuare șansa de a lupta pentru calificarea într-o competiție continentală.