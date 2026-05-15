Un medicament pentru hipertensiune dă speranțe bolnavilor de cancer

Descoperirea vine de la Dartmouth Cancer Center și a fost publicată în The Journal for ImmunoTherapy of Cancer, conform scitechdaily.com.

Cercetătorii au demonstrat că telmisartanul, aprobat de FDA pentru tratarea hipertensiunii, potențează efectele medicamentului anticancerigen olaparib. Rezultatele deschid o perspectivă nouă pentru pacienții care nu răspund la terapiile actuale.

Olaparib face parte din categoria inhibitorilor PARP. Aceste medicamente atacă celulele canceroase exploatând incapacitatea lor de a repara ADN-ul deteriorat. Funcționează cel mai bine în tumorile cu mutații ale genei BRCA sau cu defecte similare de reparare a ADN-ului.

Problema este că multe tumori nu prezintă aceste defecte. Ele nu răspund la inhibitorii PARP și, în timp, unele cancere dezvoltă rezistență la aceste tratamente.

Telmisartanul schimbă această ecuație. În experimentele preclinice, tumorile tratate cu ambele medicamente au prezentat mai multe leziuni ale ADN-ului decât cele tratate doar cu olaparib. Mai mult, combinația a activat producția de interferoni de tip I, molecule care ajută sistemul imunitar să detecteze și să atace celulele canceroase.

„Această activare imunitară pare a fi un motiv cheie pentru care combinația funcționează atât de bine", a explicat Tyler Curiel, autorul principal al studiului.

Telmisartanul aparține clasei blocantelor receptorilor angiotensinei II (ARB). Important de reținut: efectul anticancerigen a fost observat doar la telmisartan, nu și la celelalte medicamente ARB testate. Telmisartanul reduce și nivelurile de PD-L1, o proteină care ajută cancerul să scape de atacul imunitar. Scăderea acesteia face tumorile mai vulnerabile la tratament.

Deoarece telmisartanul se administrează oral, este bine tolerat și ieftin, cercetătorii au trecut rapid la testarea pe pacienți. Două studii clinice sunt deja în desfășurare la Dartmouth Cancer Center.

Primul testează combinația telmisartan-olaparib la bărbați cu cancer de prostată metastatic rezistent la castrare. Primul pacient înrolat a înregistrat un răspuns descris drept excepțional.

Al doilea studiu vizează cancerul ovarian rezistent la platină și tocmai a înrolat primul participant. „Obiectivul nostru este să stabilim dacă această abordare combinată poate ajuta mai mulți pacienți", a spus Curiel. „Și, eventual, să depășească rezistența la aceste medicamente."

Dacă rezultatele clinice vor confirma datele preclinice, telmisartanul ar putea deveni un instrument accesibil și eficient în oncologie - fără costuri suplimentare majore pentru sistemele de sănătate.

(sursa: Mediafax)