Alertă WhatsApp: Modelele de telefoane pe care aplicația nu mai funcționează

Sunt vizate sistemele dinainte de iOS 15.1 și Android 5.0, afectând modele iPhone 5, Samsung Galaxy S3 și HTC One M8.

Modele vechi de iPhone

Lista include iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 și iPhone 6 Plus, dispozitive lansate în urmă cu peste un deceniu, cu memorie limitată și care nu mai susține cerințele actuale ale aplicației.

Modele vechi de Android

Printre modelele cu sisteme vechi Android se află HTC One M8, Samsung Galaxy Note 2, Galaxy S3, Galaxy S4 mini, LG G3, LG Optimus L7 II, LG Nexus 4 și Huawei Ascend Mate.

Cum salvezi datele

Aceste modele vor pierde accesul la chat-uri, imagini și fișiere.

Utilizatorii sunt sfătuiți să facă backup complet al conversațiilor prin Google Drive (Android) sau iCloud (iOS) înainte de terme, pentru a transfera datele pe un dispozitiv compatibil nou.

Fără actualizări la iOS 15.1+ sau Android 5.0+ nu există soluție de păstrare a serviciului pe vechile terminale, noează alba24.ro.