Atenție la căutările pe Google. Hackerii îți pot fura datele bancare

Simplele căutări pe Google pot virusa device-urile. Acum, hackerii se folosesc de cuvinte obișnuite precum, "Taylor Swift" sau "Cum să faci bani online" pentru a se inflitra în computere.

După ce au intrat în laptopul tău, hacherii pot fura ușor date personale, mai ales cele bancare, potrivit Daily Mail.

Site-urile cu filme gratis reprezintă cel mai mare pericol. O companie pentru siguranţa cibernetică arată că peste 50% dintre rezultatele căutărilor "The Boss Baby", "Transylvania 2" and "Sonic the Hedgehog" pot conţine viruşi.

Totodată, mai sunt folosite de hackerii și aplicațiile prin care urmărești locația unei persoane sau afli cine te apelează de pe un număr ascuns, transmite observatornews.ro.