Zamfir: E foarte puțin probabil să existe un candidat comun al coaliției la PMB, dar nu e imposibil

„E foarte puțin probabil să existe un candidat comun al coaliției”, spune la Digi24 Daniel Zamfir.

El nu exclude, însă, o astfel de posibilitate.

„Sigur, nimic nu e imposibil. Dacă mă întrebați anul trecut dacă noi am fi făcut o guvernare cu USR sau dacă i-ați întrebați pe ei dacă făceau cu PSD, am fi spus nu. Dar lucrurile în politică sunt extrem de volatile”, încheie Zamfir.

Deputatul USR Cătălin Drulă intenționează să candideze la Primăria Capitalei şi mizează pe o susținere comună din partea USR și PNL. El a avut o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, care a spus despre fostul lider USR că „are profil de primar general”.

(sursa: Mediafax)