Mangalia și stațiunile sale se îneacă în gunoaie

Firma de salubrizare a refuzat să mai adune gunoiul, începând de luni, pentru că Primăria Mangalia nu și-a respectat obligațiile contractuale. În timp ce consilierii locali de la PSD, AUR și USR îi cer primarului justificări pentru modul defectuos în care a cheltuit banii din bugetul local, edilul îi acuză că se opun modernizării stațiunilor din fonduri europene. De fapt, consilierii au votat de trei ori proiectele pentru reabilitarea stațiunilor, însă dosarele nu pot fi depuse decât dacă Primăria nu are datorii. Pentru a putea achita facturile restante, primarul a cerut votul Consiliului Local pentru o suplimentare de buget care a iscat un nou scandal, ieri, pentru că suma cerută de edil nu se poate acoperi din taxele și impozitele locale, fiind „umflată artificial” - spun consilierii din opoziție.

Primarul Municipiului Mangalia, Cristian Radu, i-a convocat la ședință pe consilierii locali, ieri, pentru a vota rectificarea bugetară care ar permite, potrivit edilului, accesarea fondurilor europene pentru trei proiecte de reabilitare a stațiunilor Venus, Cap Aurora și Jupiter. Este a treia oară când primarul Mangaliei solicită acest lucru, acuzându-i pe consilierii PSD, AUR și USR că au făcut coaliție împotriva lui și că nu votează suplimentarea de buget pentru că nu vor să se acceseze fondurile europene, în folosul stațiunilor.

Consilierii din opoziție, pe de altă parte, spun că au votat de trei ori acele proiecte, în unanimitate, iar acest subiect nici măcar nu a fost ieri pe ordinea de zi a ședinței, pentru că adevărata problemă este falimentul orașului. Datoriile acumulate în ultimul an fac imposibilă accesarea fondurilor europene, pentru că ar fi nevoie ca Primăria Mangalia să fie cu toate plățile la zi, pentru a putea depune cele trei proiecte.

De fapt, scandalul este legat de suma pe care primarul a cerut-o pentru suplimentarea bugetului pe anul acesta, despre care consilierii PSD, AUR și USR spun că este nejustificată și din acești bani ar încerca edilul să plătească datoriile, pentru a putea depune proiectele, însă aici s-a ajuns din cauza proastei gestionări a banilor de la bugetul local.

„Am modernizat Neptun, Saturn, și urmează și Venus, Cap Aurora, Jupiter. Suntem în linie dreaptă pentru că am fost acceptați la finanțare, suntem în precontractare, dar este foarte important să avem acest buget. Din păcate, membrii Consiliului Local - vorbim despre PSD, AUR și USR, care au făcut o alianță - blochează activitatea primăriei, activitatea orașului, activitatea stațiunilor. Am primit notificări de la colaboratori, de exemplu de la cei care fac curățenie în oraș; la parcul Evergreen, făcut tot cu bani europeni, n-am putut să refacem sistemul de irigații, tot pentru că nu avem buget. Sunt foarte multe aspecte, dar acum discutăm despre trei stațiuni de interes național unde care riscăm să pierdem finanțarea europeană pentru că acești consilieri locali, 11 la număr, care dețin majoritatea, doresc să pierdem aceste fonduri”, s-a plâns primarul Mangaliei, într-o filmare postată pe rețelele de socializare - acesta comunicând, mai nou, prin filmări pe TikTok și pe Facebook.

Schema falimentară se repetă de mai mulți ani

Pe edil îl contrazice liderul PSD în Consiliul Local Mangalia, Paul Foleanu, care a declarat, pentru Jurnalul, că situația este total diferită de cea descrisă în declarațiile de pe TikTok de Cristian Radu. „Primarul își dorește o majorare artificială a veniturilor, cu peste 100 de milioane de lei și distribuie acești bani virtuali pe cheltuieli. Este o practică a acestuia din ultimii 6-7 ani, care a generat Mangaliei datorii neachitate în sumă de 150 de milioane de lei, în condițiile în care tot bugetul anual este de 250 de milioane de lei. El speră că îi va da Guvernul diferența de bani, cum s-a întâmplat în 2016, dar nu se va întâmpla și datoria va crește, fiind suplimentată artificial, prin rectificarea bugetară. El pretinde că această sută de milioane reprezintă venituri proprii, din taxe și impozite, dar acești bani nu există, de fapt. Sunt din burtă. Ca să depună proiectele, îi trebuie certificat fiscal pe zero și acum ne acuză pe noi că pierde proiectele pentru că nu i-am votat rectificarea bugetară pe care a cerut-o”, a explicat, pentru Jurnalul, liderul PSD.

Cele trei proiecte care s-ar putea face cu fonduri europene presupun asfaltări, iluminat public, trotuare, spații verzi etc. S-au mai făcut și în celelalte stațiuni care sunt în subordinea Primăriei Mangalia, însă consilierii locali au văzut că după ce s-au implementat proiectele, nici măcar nu s-a făcut în continuare mentenanța, iar la Saturn, de exemplu, o parte din iluminatul public introdus prin proiectul european cu trei ani în urmă deja nu mai funcționează.

Au rămas cele trei stațiuni, Venus, Jupiter și Cap Aurora, pentru care Consiliul Local a votat deja proiectele cu finanțare europeană, dar până când Primăria nu-și achită toate datoriile restante, nu se pot depune documentele, iar banii europeni nu se vor mai putea accesa, dacă se depășește o anumită perioadă prevăzută în linia de finanțare. De aici provine graba primarului Cristian Radu de a primi votul Consiliului Local pentru suma de 100 de milioane de lei, la rectificarea bugetară - sumă „rotundă”, total nejustificată, conform consilierilor PSD, AUR și USR. Aceștia sunt revoltați pentru creșterea datoriilor municipiului de la un an la altul, din cauza aceleiași scheme falimentare de gestionare a bugetului local.

„Această situație a adus orașul într-un faliment nedeclarat. Sunt furnizori neachitați de 2-3 ani care așteaptă disperați să își încaseze datoriile restante. I-am solicitat ca împreună cu doamna director economic să purtăm o discuție cu documentele pe masă, însă a refuzat, preferând să inițieze proiecte de rectificare în mod repetat, crezând că va reuși să ne intimideze prin diverse amenințări să votăm falimentarea orașului. Problema legată de proiectele europene este că Primăria Mangalia are datorii la bugetul statului de 2,9 milioane de lei, plus restanțe la salarii, pe care vrea să le acopere din banii solicitați la rectificarea bugetară. În penultima ședință, primarul ne-a spus că a achitat toate datoriile, dar ne-a mințit. Am optat, inițial, pentru a vota eșalonarea la plată a restanțelor, ca să nu dea vina pe noi că nu s-au accesat proiectele din cauza noastră, dar la ședință s-a întâmplat altceva, iar această variantă s-a respins, până la urmă”, a mai spus liderul PSD.

Gunoiul nu mai e strâns de pe străzi

Dar până la reabilitarea cu bani europeni a celor trei stațiuni, marea problemă de astăzi a Mangaliei și a stațiunilor arondate este că nu mai ridică nimeni gunoiul. Practic, în vârf de sezon estival și în cea mai aglomerată săptămână, înainte de Sfânta Maria, firma de salubrizare a încetat să mai presteze servicii pentru Primăria Mangalia, pentru că nici măcar nu mai poate să factureze ceea ce prestează.

Primăria Mangalia a fost dată în judecată de Iridex, pentru datorii neplătite la salubrizare, iar acum a încetat activitatea și Polaris, firma care până duminică a strâns gunoaiele din municipiu și din stațiuni.

„O să vedeți, peste câteva zile, cum toate coșurile de gunoi stradale vor deveni focare de infecție, în oraș și în stațiuni, pentru că de luni nu se mai ridică gunoiul. Nici măcar nu are legătură votul pentru rectificarea bugetară cu acest contract cu Polaris, pentru că acest contract e încheiat de 6 ani, dar la începutul fiecărei luni trebuia să se trimită o comandă de execuție, dar Primăria nu a mai transmis comenzi din luna mai. Pe luna august nu mai vor să facă nimic cei de la firma de salubrizare, pentru că nu mai pot să factureze. Anul acesta, Primăria nu a plătit nici măcar un leu pentru firmele de salubrizare, iar Iridex e în proces, pentru recuperarea banilor. Am vorbit cu directoarea firmei Polaris, să văd dacă pot să facă ei ceva, măcar acum, de Sfânta Maria, dar a spus că nu vor să mai facă nimic, pentru că nu mai pot să factureze și nici să plătească salariile oamenilor. Lucrează inclusiv cu nepalezi și oamenii nu-și mai pot primi salariile”, a mai explicat, pentru Jurnalul, liderul PSD Mangalia.

În ședința de ieri s-a respins rectificarea bugetară, pentru că reprezentanții Primăriei nu au putut aduce documente justificative pentru suma cerută. Eșalonarea plății datoriilor Primăriei s-a respins, la începutul ședinței, după ce directoarea economică a spus că are nevoie de 500.000 de lei pentru plăți, dar ulterior a cerut o sumă mult mai mare, ceea ce i-a revoltat pe consilieri. Aceștia i-au propus primarului să reia „ostilitățile” zilele următoare, pentru a se putea stabili o sumă corectă care să poată fi aprobată pentru a se face plățile necesare, astfel încât să nu se blocheze proiectele europene.

