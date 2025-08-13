De la terenul de tenis, la lupta cu boala. Monica Seleș face dezvăluiri emoționante despre provocările din viața ei

„Jucam cu copiii sau familia și pierdeam mingea, văzând dublu. Sunt simptome evidente pe care nu le poți ignora”, a povestit Seles într-un interviu.

Ea a recunoscut că i-a luat mult timp să accepte și să vorbească public despre această boală care i-a schimbat viața: „Chiar și să-mi usuc părul cu foehnul a devenit foarte dificilă.”

Înjunghiată la Hamburg

Însă Monica a depășit și alte momente dificile din viața ei.

A imigrant în Statele Unite la 13 ani, fără să cunoască limba engleză. A urcat rapid în vârful tenisului mondial la o vârsă fragedă și a fost înjunghiată în 1993, de un spectator la Hamburg.

„Am fost nevoită să mă adaptez de fiecare dată. Acum, cu această boală, fac același lucru: mă adaptez,” a spus Monica Seles, explicând că vrea să contribuie la creșterea conștientizării asupra acestei afecțiuni.

Viața cu miastenia gravis

Miastenia gravis afectează mușchii scheletici, provocând slăbiciune și oboseală rapidă, care se intensifică în timpul activității fizice și se ameliorează la odihnă. Boala poate duce la dificultăți în vorbire, înghițire și chiar respirație. Tratamentele pot controla și diminua simptomele.

Monica Seleș are 51 de ani și s-a retras din tenis din 2008, a fost numărul 1 mondial timp de 178 de săptămâni și a câștigat 9 titluri de Grand Slam în cariera sa.

După atacul din 1993, a avut nevoie de doi ani pentru a se reface. În pofida dificultăților, a continuat să inspire lumea prin performanțele și curajul său, notează stiripesurse.ro.

Prin dezvăluirile sale, Monica Seleș vrea să aducă în prim-plan dificultățile vieții cu o boală gravă și să atragă sprijin pentru cei afectați de miastenia gravis, o condiție încă puțin cunoscută și des întâlnită în lumea sportului, și dincolo de ea.

