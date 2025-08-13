Ce se întâmplă cu corpul tău dacă iei prea mult turmeric

Turmericul – din condiment tradițional, în superstar al industriei wellness

Dacă odinioară era întâlnit mai ales în borcanele cu pudră de curry, astăzi turmericul domină rafturile cu suplimente și rețetele de băuturi aurii. Popularitatea sa se datorează curcuminei – compusul activ principal – studiat pentru potențialul de a reduce inflamația, stresul oxidativ, dar și pentru efecte pozitive asupra dispoziției și sănătății cognitive, potrivit Eating Well.

„Studiile arată că turmericul poate ameliora simptomele de osteoartrită, îmbunătăți anumiți parametri metabolici la persoanele cu diabet de tip 2 și poate susține modest sănătatea mintală”, explică nutriționista Brittany Michels, M.S., RDN, LDN. Totuși, aceste rezultate promițătoare au determinat mulți oameni să exagereze cu dozele – o greșeală care poate avea consecințe neplăcute.

Efectele adverse ale consumului excesiv de turmeric

Turmericul există în mai multe forme – de la condimentul măcinat folosit în mâncare, până la capsule cu extract concentrat de curcumină. În timp ce dozele din alimentație sunt considerate sigure, suplimentele pot conține de câteva ori mai multă curcumină, crescând riscul de reacții nedorite.

Cele mai frecvente efecte secundare:

Tulburări digestive: greață, diaree, reflux acid, balonare și, uneori, colorarea scaunului în galben (fără risc medical, dar surprinzător pentru consumator).

Dureri de cap și amețeli: pot apărea după administrarea unor doze mari de suplimente.

Efect anticoagulant: crește riscul de sângerare, mai ales dacă se administrează concomitent cu aspirină, ibuprofen sau warfarină.

Scăderea glicemiei: poate provoca hipoglicemie la persoanele cu diabet care folosesc insulină sau metformin.

Interacțiuni medicamentoase: curcumina poate influența efectele unor tratamente oncologice, iar asocierea cu piperină (extract de piper negru, folosit pentru absorbție) poate crește concentrația altor medicamente în sânge.

Afectarea ficatului: în cazuri rare, utilizarea excesivă poate provoca icter, urină închisă la culoare, dureri abdominale și slăbiciune.

Cât turmeric este prea mult?

FDA consideră turmericul și curcumina „în general sigure”, însă nu există o limită oficială. În alimentație, majoritatea persoanelor pot consuma zilnic 1-3 grame de pudră de turmeric (½ – 1½ lingurițe).

Suplimentele conțin, de obicei, 500-1000 mg de extract concentrat de curcumină per capsulă – echivalentul a mai multe lingurițe de turmeric pudră. Doze mai mari (4-8 grame pe zi) au fost testate doar în studii scurte, sub supraveghere medicală, și nu sunt recomandate pentru uz personal.

Cine trebuie să fie precaut

Specialiștii recomandă prudență sau evitarea suplimentelor de turmeric în cazul:

femeilor însărcinate sau care alăptează;

persoanelor care iau anticoagulante;

celor cu deficit de fier (turmericul poate reduce absorbția acestuia);

persoanelor cu diabet sub tratament;

pacienților oncologici aflați în chimioterapie.

Cum să consumi turmericul în siguranță

Începe cu mâncarea: adaugă-l în curry, supe, legume coapte sau latte-uri aurii. Asocierea cu o sursă de grăsime (ulei de măsline, lapte de cocos) și un praf de piper negru îi îmbunătățește absorbția.

Folosește pulberi standardizate: pot fi o variantă intermediară între aliment și supliment.

Ia suplimentele cu mâncare: de preferat la masa cea mai bogată în grăsimi.

Alege doza minimă eficientă: evită combinarea mai multor produse cu turmeric și optează pentru formule cu absorbție dovedită.

Concluzia experților

Turmericul poate susține sănătatea articulațiilor, metabolismului și creierului, însă „natural” nu înseamnă întotdeauna lipsit de riscuri. În cantități mari, poate interacționa cu medicamentele și provoca efecte adverse neașteptate.

„Consultați un medic înainte de a începe orice supliment, mai ales dacă aveți afecțiuni cronice sau luați tratamente”, recomandă Michels. Iar produsele cu piperină sau alte ingrediente pentru absorbție crescută necesită atenție sporită, deoarece pot modifica modul în care organismul metabolizează alte medicamente.