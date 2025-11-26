Atentie la facturile false! Noi metode de înșelătorie prin solicitarea plăților la utilități și internet

Aceștia trimit facturi false la energie, gaze, apă sau Internet. Noua înșelătorie urmărește obținerea datelor financiare ale victimelor pentru a efectua tranzacții frauduloase.

Cum să te aperi de infractorii cibernetici

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că atacatorii cibernetici fac notificări ce par oficiale, cu mențiuni precum „restanțe”, „regularizări urgente” sau „facturi neplătite”, care imită comunicările furnizorilor reali.

Aceștia folosesc logo-uri autentice, formulări oficiale și linkuri către pagini false, prin care solicită introducerea datelor cardurilor sau autentificarea prin coduri SMS.

Pentru a evita capcanele, DNSC recomandă cetățenilor să acceseze facturile exclusiv din conturile oficiale ale furnizorilor și să nu folosească linkurile primite prin mesaje, notează dcnews.ro.

Atenție la formulări alarmiste care anunță deconectarea serviciilor în termen scurt întrucât acestea nu sunt practicate de companii.

Verificați cu atenție domeniul site-urilor de plată și evitați introducerea datelor personale pe pagini suspecte.

Mesajele frauduloase trebuie raportate pe platformele pnrisc.dnsc.ro și infocons.ro, unde consumatorii pot găsi sprijin și informații suplimentare.

DNSC colaborează cu InfoCons pentru a proteja utilizatorii de astfel de fraude și pentru a le asigura un sezon festiv fără incidente cibernetice.

Acționați cu prudență și verificați întotdeauna sursele pentru a vă proteja datele și finanțele!