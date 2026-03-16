Cât costă consolele vechi de gaming? Prețuri uriașe pe site-urile de vânzări online

Xbox Original, o investiție surprinzătoare

Printre cele mai valoroase console este Xbox (Original) NTSC Limited Holiday Edition, lansată de Microsoft în 2001, la prețul de 299 de dolari. Aceeași consolă poate fi vândută pe eBay astăzi cu aproximativ 5.000 de dolari, ceea ce înseamnă un profit de peste 1.600% pentru cei care au păstrat-o intactă.

„Gaming-ul retro nu e doar o modă trecătoare. Pentru mulți oameni, începe ca o călătorie nostalgică înapoi în copilărie, dar cifrele de revânzare arată că aceste console pot valora sume considerabile deoarece mulți colecționari le caută”, a explicat James Brown, director la Protect Your Bubble, potrivit useit.ro.

Nintendo DS și edițiile limitate

O altă consolă apreciată de colecționari este Nintendo DS, lansată în 2004 la prețul de 99,99 dolari. Unele unități s-au vândut recent pentru 1.816 dolari. Edițiile limitate, precum Nintendo DS Lite Zelda Phantom Hourglass Edition, pot ajunge la 991 de dolari.

PlayStation 1 și PlayStation 2

PlayStation 1, lansată în Europa în 1995 pentru 299 de dolari, are un preț mediu de revânzare de circa 217 dolari în 2025. Totuși, edițiile rare, precum Net Yaroze Black sau Matte Black PlayStation Edition pot ajunge la 1.744 de dolari.

Succesoarea sa, PlayStation 2, lansată în 2000, poate fi vândută pentru sume de până la 1.653 dolari în cazul modelelor rare.

Game Boy și alte console retro

Și Nintendo Game Boy a înregistrat creșteri impresionante. Deși valoarea ajustată la inflație ar fi de aproximativ 188 de dolari, unele unități s-au vândut pentru 1.562 de dolari, o creștere de peste 700%.

Retro-gamingul, o investiție în valoare

Potrivit analizei Protectt Your Bubble, consolele retro au crescut în valoare mai repede decât inflația, transformându-le într-o investiție neașteptată pentru pasionați și colecționari. Cele mai valoroase modele – Xbox Original, Nintendo DS și Game Boy – ating sume de câteva mii de dolari, iar edițiile limitate continuă să fie cele mai căutate de colecționari.