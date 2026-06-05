Explozie dronă Portul Constanța: Ambasada Rusiei aruncă acuzații grave, ancheta continuă

Ambasada Rusiei acuză Ucraina după incidentul cu drona din Portul Constanța. Reacții tensionate și investigații în desfășurare

Ambasada Federației Ruse la București a transmis un mesaj ferm după explozia unei drone maritime în Portul Constanța, susținând că dispozitivul ar fi de origine ucraineană. Declarațiile vin în contextul unei anchete aflate în desfășurare, în timp ce Ministerul Apărării Naționale nu a confirmat încă proveniența dronei. Incidentul a generat o mobilizare de urgență și ridică noi întrebări privind securitatea în Marea Neagră.

Ambasada Rusiei lansează acuzații directe privind originea dronelor

Reprezentanța diplomatică rusă la București a reacționat după incidentul produs în Portul Constanța, unde o dronă maritimă a explodat, iar alte obiecte similare ar fi fost semnalate în derivă în apropierea apelor teritoriale ale României.

În comunicatul său, Ambasada Federației Ruse la București susține că dispozitivul implicat în explozie, precum și alte trei drone identificate în zonă, ar avea origine ucraineană.

Diplomații ruși au acuzat totodată Ministerul Apărării Naționale că ar fi oferit „informații intenționat incomplete” despre incidentul din zona portuară.

Acuzații privind utilizarea dronelor maritime în Marea Neagră

În aceeași poziție oficială, partea rusă afirmă că vehiculele maritime fără pilot ar fi fost utilizate de Ucraina „pentru comiterea de acte teroriste împotriva navelor civile și pentru crearea unor amenințări la adresa siguranței navigației în Marea Neagră”.

Afirmațiile nu au fost însă confirmate independent de nicio autoritate internațională sau sursă neutră până în acest moment, iar partea ucraineană nu a oferit un răspuns direct la aceste acuzații în cadrul informațiilor disponibile.

Moscova respinge orice implicare în incident

Ambasada Rusiei a respins categoric orice speculații privind o posibilă implicare a Federației Ruse în incidentul de la Constanța.

„Orice încercări de a asocia, direct sau indirect, aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei”, se arată în comunicatul Ambasadei Federației Ruse.

Declarația subliniază poziția oficială a Moscovei în contextul unor tensiuni tot mai accentuate în regiunea Mării Negre, unde au fost raportate în ultimele luni mai multe incidente maritime și aeriene.

Autoritățile române continuă investigațiile

Până la acest moment, Ministerul Apărării Naționale nu a confirmat oficial proveniența dronei care a explodat în Portul Constanța și nici natura exactă a celorlalte obiecte semnalate în zonă.

De asemenea, autoritățile române nu au validat informațiile prezentate de partea rusă, iar ancheta este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte în care dispozitivele au ajuns în apropierea litoralului românesc.

Incidentul a determinat activarea Planului Roșu de Intervenție și mobilizarea mai multor structuri de urgență, ceea ce indică gravitatea situației și potențialul risc pentru siguranța navigației în Marea Neagră.