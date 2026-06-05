„Vă rugăm să NU vă apropiați de malul mării, de plajă.” Cod Roșu de explozie pe litoral: alertă de ultimă oră la Costinești și Constanța după incidentul din Port

Alertă fără precedent pe litoralul românesc: Cod Roșu de pericol de explozie, turiștii evacuați din zonă

Situație tensionată pe litoralul românesc, unde autoritățile au instituit un Cod Roșu de pericol de explozie în zona stațiunii Costinești. Măsura vine în contextul unor incidente grave înregistrate în apropiere de Portul Constanța, unde o dronă maritimă s-a autodetonat, determinând activarea planului de intervenție de urgență.

Primăria Costinești a transmis vineri un mesaj oficial de avertizare pe pagina sa de social media, îndemnând populația și turiștii să evite complet zona de coastă și să respecte instrucțiunile autorităților.

În comunicatul oficial este transmis explicit:

„ATENȚIE! MESAJ DE AVERTIZARE. În comuna Costinești este în vigoare o avertizare de COD ROȘU privind pericolul de explozie în zona litorală.”

Interdicții stricte și zonă de siguranță extinsă

Autoritățile locale au impus restricții severe de acces, menționând că zona de risc este complet închisă publicului. Populația este sfătuită să se îndepărteze la distanțe considerabile de țărm, pentru a evita orice pericol.

În mesajul transmis, oficialii au precizat măsuri clare de siguranță și au stabilit o zonă tampon extinsă:

„Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să NU vă apropiați de malul mării, de plajă sau de orice obiect suspect adus de apă ori aflat pe țărm. DISTANȚA DE SIGURANȚĂ: 1 km față de țărm! Respectați indicațiile autorităților și părăsiți imediat zonele aflate în apropierea mării. Accesul în aceste zone ESTE STRICT INTERZIS până la eliminarea pericolului.”

Măsurile vizează atât locuitorii, cât și turiștii aflați în zonă, autoritățile subliniind că orice abatere de la indicații poate pune vieți în pericol.

Incident grav în Portul Constanța: dronă maritimă detonată

Situația de pe litoral a escaladat după ce o dronă maritimă a explodat în apropierea terminalelor petroliere din Portul Constanța. Incidentul a determinat activarea Planului Roșu de intervenție și emiterea de mesaje RO-ALERT către populație.

Potrivit declarațiilor șefului DSU, Raed Arafat, există posibilitatea ca în zonă să mai existe obiecte similare, motiv pentru care autoritățile au mobilizat mijloace aeriene pentru recunoaștere și monitorizare.

„Există posibilitatea să mai fie și alte drone în zonă”, a precizat oficialul, subliniind nivelul ridicat de risc și necesitatea intervenției rapide.

Intervenție amplă a autorităților și zonă securizată

Drona descoperită în cursul dimineții în Portul Constanța, în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a produce victime.

Zona fusese deja izolată și securizată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, în timp ce specialiștii evaluau obiectul suspect și încercau neutralizarea riscurilor.

Autoritățile au subliniat că, deși nu au fost înregistrate victime, situația rămâne una extrem de sensibilă, iar măsurile de siguranță vor rămâne în vigoare până la eliminarea completă a oricărui pericol.