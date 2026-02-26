Ce se ascunde în ceasul din iPhone? Utilizatorii au observat un detaliu neobișnuit

Descoperirea a fost împărtășită de @ShishirShelke1 pe platforma X, stârnind reacții surpriză și comentarii despre atenția Apple la detalii, scrie Daily Mail.

Ce se întâmplă cu pictograma ceasului

În mod normal, acul secundar se mișcă lin pe cadran, imitând un ceas mecanic. Totuși, atunci când modul Low Power este activat, acul „ticăie” mai vizibil, asemănător unui ceas de cuarț. În clipul viral, Shelke a întrebat retoric: „Stai… pictograma ceasului de pe iOS ticăie ca un ceas de cuarț în Low Power Mode și mecanic în modul normal?”

Specialiștii și utilizatorii au explicat însă că diferența nu ține doar de design: schimbarea mișcării acului este legată de economisirea energiei bateriei. Reducerea ratei de reîmprospătare a ecranului în Low Power Mode limitează numărul de cadre procesate, ceea ce scade consumul de energie.

Modul Low Power și efectele sale

Apple recomandă activarea modului Low Power când bateria are sub 20%. Acesta reduce activitatea de fundal, dezactivează actualizarea aplicațiilor și descărcările automate și limitează funcțiile iCloud Photos. Luminozitatea ecranului este redusă, iar rata de reîmprospătare scade, ceea ce explică schimbarea vizibilă a acului secundar.

Utilizatorii au apreciat ingeniozitatea soluției: „E și mai tare de atât. Ecranul coboară la o rată de reîmprospătare de 1 Hz. Super inteligent”, a comentat un fan.

Alte detalii ascunse

Nu este prima dată când utilizatorii descoperă elemente neobișnuite în aplicația Ceas. Anul trecut au observat că selectorul de timp pentru alarmă nu este de fapt circular, ci o listă lungă de ore și minute. Derulând suficient, utilizatorii descoperă că sfârșitul listei este întotdeauna 16:39, un detaliu care a stârnit curiozitate și amuzament în comunitatea Apple, notează a1.ro.