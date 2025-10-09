Cele mai scumpe dispozitive retro. Cu cât se vând telefoanele și gadget-urile vechi pe piața second-hand

Un raport recent al platformei Gumtree, intitulat „Indicele Prețurilor pentru Produse Pre-deținute”, precizează care sunt cele mai căutate și valoroase gadget-uri retro.

Telefoane retro, la mare căutare

Printre vedetele colecției se numără telefoanele care au marcat era digitală din urmă cu două decenii.

Blackberry

Telefoanele BlackBerry, cu designul lor distinctiv și tastatura QWERTY, încă atrag cumpărători, fiind vândute în medie cu 30 de lire sterline, în pofida faptului că suportul software a fost retras de mai mulți ani.

Nokia

Telefoanele Nokia, lider de piață în trecut, se pot vinde cu sume mari. Modelele clasice, precum 3310 sau varianta curbată 8110, pot fi achiziționare cu 30 de lire sterline, însă modele rare, precum Nokia 7700 sau Nokia Sapphire 8800 pot ajunge la 2.000 de lire sterline.

Alte gadgeturi vechi

Robot telefonic

Pe listă se află și robotul telefonic, dispozitiv folosit cândva pentru mesageria vocală pe telefoanele fixe. Deși demodat, se vinde cu până la 350 de lire sterline, fiind vânat de colecționari și nostalgici.

Console

De asemenea, consolele de jocuri din anii 1990 și 2000, precum PlayStation 1, PlayStation 2 sau Nintendo Wii, continuă să fie populare, cu prețuri medii de 45 de lire sterline, comparabile cu un singur joc pentru consolele moderne.

Totodată, cea mai recentă consolă Sony, PlayStation 5, care costă în medie 300 de lire sterline la mâna a doua, apropiindu-se de prețul unui model nou, de circa 430 de lire sterline, potrivit a1.ro.

Citește pe Antena3.ro Cercetătorii au descoperit aur stocat în acele de molid. Țara unde cresc acești copaci este cel mai mare producător de aur din Europa

Interesul pentru gadgeturile vintage creează pe piața second-hand oportunități importante pentru cei care păstrează astfel de dispozitive, transformând obiecte aparent depășite în adevărate comori.