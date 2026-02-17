Adevărul despre pozele făcute cu smartphone-ul: cât sunt reale și cât sunt generate de AI

Cât de reale mai sunt fotografiile făcute cu telefonul? Adevărul din spatele imaginilor „perfecte”

De la simple ajustări de lumină până la trăsături faciale „inventate”, telefoanele moderne decid cum vor arăta amintirile noastre. Fotografiile obținute pot fi spectaculoase, dar, uneori, ele schimbă subtil felul în care vedem realitatea.

Ai încercat vreodată să fotografiezi Luna cu telefonul? Cel mai probabil, rezultatul a fost dezamăgitor – cu excepția cazului în care folosești un Samsung Galaxy. Funcția „100x Space Zoom” promite imagini spectaculoase, cu detalii uimitoare pentru un senzor cât o unghie. Doar că există un mic detaliu: aceste fotografii nu sunt pe deplin reale.

Un utilizator Reddit a demonstrat acest lucru afișând pe monitor o imagine pixelată și neclară a Lunii. Telefonul Samsung a „recunoscut” subiectul și a generat automat o fotografie clară, cu cratere și umbre inexistente în poza originală. Samsung numește acest proces „îmbunătățire de detalii”. În realitate, un algoritm AI este antrenat să identifice Luna și să completeze informațiile lipsă.

Și nu este un caz izolat. Indiferent ce smartphone ai în buzunar, fiecare fotografie este rezultatul unor calcule complexe. În fracțiuni de secundă, telefonul procesează miliarde de operațiuni, combină mai multe cadre și aplică ajustări invizibile, totul înainte ca imaginea să fie salvată.

Ce se întâmplă, de fapt, când apeși pe declanșator

„Când faci o fotografie, nu captezi o singură imagine, ci între patru și zece cadre diferite”, explică Ziv Attar, CEO Glass Imaging și unul dintre creatorii modului Portret de pe iPhone. Telefonul le combină pentru a obține o poză mai bună decât orice cadru individual.

Algoritmii corectează zgomotul de imagine, ajustează culorile și aplică HDR (High Dynamic Range), astfel încât zonele luminoase și umbrele să fie perfect echilibrate. iPhone-urile folosesc și tehnologia Deep Fusion, bazată pe inteligență artificială, care analizează milioane de imagini pentru a decide cum să proceseze fiecare pixel.

Rezultatul este o fotografie clară, plăcută vizual, dar care uneori capătă un aspect artificial: texturi plate, detalii „pictate” și zone ce par generate de AI. Unii utilizatori sunt atât de nemulțumiți, încât preferă telefoane mai vechi sau folosesc un al doilea smartphone doar pentru poze.

Când AI-ul începe să „inventeze” realitatea

În unele piețe, mai ales în Asia, filtrele de frumusețe sunt activate implicit. Acestea netezesc pielea, modifică trăsăturile feței și pot chiar adăuga detalii inexistente.

„Este pură halucinație”, spune Attar. „Telefonul poate desena sprâncene, gene sau chiar globi oculari unor persoane aflate în fundal.”

Producătorii occidentali au evitat în mare parte aceste practici. Apple nu oferă filtre de frumusețe implicite, iar Google le-a dezactivat pe Pixel încă din 2020, invocând impactul negativ asupra sănătății mintale.

Fotografii mai frumoase, dar amintiri mai puțin reale?

Funcții precum „Best Take” de pe telefoanele Pixel combină expresiile faciale din mai multe cadre pentru a obține „cea mai bună” versiune a unei fotografii de grup. Rezultatul este o imagine perfectă, dar a unui moment care nu a existat niciodată.

„Probabil așa vrei să-ți amintești clipa respectivă”, explică profesorul Rafał Mantiuk de la Universitatea Cambridge. Dar linia dintre îmbunătățire și falsificare devine din ce în ce mai subțire.

Studiile arată că imaginile modificate de AI pot influența memoria și percepția asupra propriului corp, ceea ce ridică întrebări serioase despre impactul pe termen lung al acestor tehnologii.

Cum poți vedea fotografia „adevărată”

Dacă vrei să eviți procesarea excesivă, poți dezactiva HDR-ul, filtrele de frumusețe și opțiunile de optimizare AI. Pentru imagini complet neprocesate, este nevoie de moduri speciale:

Samsung: Pro Mode

iPhone: aplicații terțe precum Adobe Lightroom sau VSCO Capture

Fotografiile brute nu sunt spectaculoase: au zgomot, culori mai șterse și detalii mai puține. Dar îți arată lumea așa cum este cu adevărat.