Folosești Wi-Fi public în vacanță? Iată de ce trebuie să fii vigilent

Mulți turiști obișnuiesc să folosească rețele Wi-Fi publice în cafenele sau aeroporturi, fără să conștientizeze riscurile asociate.

Conectarea la rețele nesecurizate poate oferi atacatorilor acces la informații personale și financiare sensibile, iar accesarea conturilor bancare sau a altor servicii online de pe dispozitive partajate crește pericolul fraudei cibernetice.

Recomandări de la specialiști

DNSC recomandă ca, pe durata vacanței, să se evite conexiunile la rețele Wi-Fi publice nesecurizate și accesarea conturilor importante de pe dispozitive necunoscute. De asemenea, activarea autentificării multifactor (MFA), actualizarea aplicațiilor înainte de plecare și evitarea postărilor în timp real cu locația sunt măsuri esențiale de protecție.

„Relaxarea nu trebuie să însemne neatenție online! Infractorii cibernetici sunt mereu cu ochii pe victime neglijente, iar vigilența face diferența”, se arată într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a DNSC, pottrivit dcnews.ro.