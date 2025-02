Funcția iPhone care ajută la răul de mișcare. Ce trebuie să știe utilizatorii

Unii oameni se simt rău când se află în mașină ori în spatele autobuzului, dacă vor să citească o carte sau să se uite la telefon când se află într-un autotvehicul.

Potrivit unui studiu, 59% dintre oameni au rău de mișcare, potrivit Huffington Post, citat de useit.ro.

Răul de mișcare are legătură cu echilibrul organismului. Esate „format din diferite componente, inclusiv văz, urechea internă, dar și senzorii de echilibru în toți mușchii din corp,” spune dr. Mohamed Elrakhawy, profesor în cadrul Rush University Medical Center, Chicago.

„Și toate aceste informații trebuie să lucreze împreună. Și creierul trebuie să integreze totul pentru a înțelegere ce se întâmplă, ca să îți dai seama unde ești în spațiu și, dacă te miști, în ce direcție te miști,” precizează expertul.

Atunci când se manifestă răul de mișcare, experții cred că apare o diferență între ceea ce vezi și ce se simte în urechea internă.

„Unii oameni se simt de parcă se mișcă, în timp ce ochii le spun că nu se mișcă. Sau ochii le spun că ar trebui să se miște dar urechea internă spune nu, nu te miști,” a continuat dr. Elrakhawy.

Funcția iPhone împotriva răului de mișcare

IPhone și iPad dispun de o funcție care ajută la răul de mișcare. Apple a introdus puncte animate la periferia ecranului. Acestea se mișcă în sincronizare cu mișcarea mașinii pentru a reduce discrepanța dintre ochi și urechea internă. Aceste puncte mimează mișcarea pe care o vede șoferul atunci când se află la volan. Șoferii, în general, nu au rău de mișcare.

„Atunci când ești pe scaunul șoferului, tu controlezi mașina și anticipezi în ce direcție te miști. Ca urmare, creierul are semnale clare despre ceea ce se întâmplă. Cred că ideea cu punctele, este că iPhone-ul pe care îl ții detectează mișcarea mașinii. Așa că va oferi indicii vizuale cu aceste puncte”, spune Elrakhawy.

Punctele sincronizează ceea ce se simte în corp cu ceea ce văd utilizatorii, astfel că nu există o discrepanță în semnalele senzoriale care duc la răul de mișcare.

Dacă vrei să încerci această funcție când te afli într-un vehicul, trebuie să urmezi câțiva pași simpli. Pe iPhone sau iPad, accesează Go to Settings > Accessibility > Motion. Apasă pe Show vehicle motion cues și alege dintre cele 3 opțiuni. Acestea sunt Off, Automatic (adică funcția va porni singură atunci când detectează că ești într-o mașină) sau On (punctele apar pe ecran constant), notează useit.ro.