Pauza de 10 secunde: Metoda simplă care te ajută să scapi de obsesia telefonului

Un profesor finlandez a găsit o metodă simplă, dar eficientă, care te ajută să te eliberezi de obsesia telefonuluui în doar 10 zile.

Regulile sunt ușor de aplicat și au dat rezultate spectaculoase în rândul elevilor și adulților.

Cum scapi de dependența de telefon în 10 zile

Metoda pornește de la o idee clară: controlul impulsurilor este cheia.

Înainte să folosească telefonul, fiecare persoană car a participat la experiment a trebuit să spună cu voce tare motivul.

Al doilea pas a fost „pauza de 10 secunde”. Înainte de a debloca ecranul trebuie așteptat 10 secunde privind ecranul închis. Această pauză îți permite să recâștigi controlul asupra impulsurilor, nu doar să eviți ecranul.

În a cincea zi, profesorul a introdus regula „două buzunare”: telefonul trebuie pus în buzunarul din spate al rucsacului sau jachetei. Studiile arată că mărirea distanței față de telefon cu numai 40-60 cm reduce frecvența verificării acestuia cu 37%. Copiii au observat că, atunci când distanța față de telefon era mai lungă, impulsul de a-l verifica scade semnificativ.

Regula cea mai dificilă a fost impusă în a șaptea zi. Telefonul nu trebuie luat în fiecare cameră în care intri. Profesorul explică că, atunci când scoți telefonul din zonele de tranziție, creierul începe să gândească și să umple golurile, nu doar să le evite.

La finalul celor 10 zile, participanții au făcut un test comparativ și au constatat o scădere medie a utilizării telefonului între 52-65%. Rezultatele au fost asemănătoare și la adulți, demonstrând că metoda este eficientă pentru orice vârstă, potrivt spynews.ro.

Această abordare simplă, dar inteligentă, oferă o cale realistă de a recâștiga timpul și controlul asupra vieții tale digitale.