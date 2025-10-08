Schimbări majore pe Facebook. O nouă funcție pentru utilizatori

Noul algoritm va pune mai mult accent pe preferințele individuale și va prioritiza afișarea conținutului mai proaspăt.

Funcția „Not Interested”, îmbunătățită

Unul dintre principalele update-uri este îmbunătățirea funcției „Not Interested”, care le permite utilizatorilor să semnaleze clipurile video pe care nu doresc să le mai vadă, astfel încât algoritmul să le excludă din feed. Această modificare vine ca răspuns la numeroase plângeri privind afișarea repetată a unor videoclipuri de slabă calitate sau generate artificial, dar și a unor tentative de fraudă online.

În plus, videoclipurile afișate în newsfeed vor fi mai noi, Meta promițând o creștere cu 50% a postărilor vizibile utilizatorilor chiar în ziua publicării.

O altă noutate este introducerea unor bule interactive care arată clipurile apreciate de prieteni, o funcție similară cu cea de pe Instagram, ce facilitează comunicarea directă între utilizatori. Totodată, funcția de căutare va beneficia de inteligență artificială pentru a recomanda subiecte mai bine adaptate preferințelor personale, iar opțiunea „Save” va fi simplificată pentru stocarea videoclipurilor favorite într-un singur loc.

Aceste modificări fac parte dintr-un efort al Meta de a optimiza experiența utilizatorilor pe Facebook și de a răspunde feedback-ului primit de la comunitate, potrivit informațiilor publicate de betanews.