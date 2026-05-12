WhatsApp Plus, disponibil cu abonament. Beneficii pentru utilizatorii iPhone

WhatsApp Plus este un abonament opțional, lansat după o perioadă de testare beta. Serviciul este disponibil treptat pentru publicul larg din SUA. Abonamentul este rezervat exclusiv utilizatorilor privați. Conturile Business nu au acces la această versiune, notează Adnkronos.

Mesageria, apelurile și criptarea end-to-end rămân gratuite pentru toți utilizatorii.

Cea mai vizibilă schimbare este posibilitatea de a modifica aspectul aplicației. Abonații pot alege dintre 18 nuanțe cromatice diferite pentru meniuri și interfață. Verdele clasic WhatsApp poate fi înlocuit cu orice altă culoare din paleta disponibilă.

Aplicația oferă și 14 pictograme alternative pentru ecranul de start. Variantele disponibile merg de la design minimalist la versiuni artistice sau strălucitoare.

Planul Plus include pachete exclusive de stickere animate. Animațiile sunt vizibile pe tot ecranul, chiar și pentru destinatarii fără abonament. Limita de conversații fixate în partea de sus crește de la trei la douăzeci. Acest lucru permite acces rapid la cele mai importante contacte. Abonații primesc și zece tonuri de apel noi. Temele și notificările pot fi configurate simultan pentru toate conversațiile.

În Europa, abonamentul costă 2,49 euro pe lună. Unele piețe beneficiază de o perioadă de încercare gratuită.

Durata perioadei de probă variază în funcție de țară.