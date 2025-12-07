TikTok investește 37 de miliarde de dolari într-un megacentru de date în Brazilia

În contextul extinderii globale a infrastructurii sale digitale, TikTok a selectat Brazilia ca nod central pentru operațiunile din America Latină. Compania-mamă, ByteDance, alocă 37 de miliarde de dolari pentru acest megaproiect situat în regiunea nord-estică Ceará. Acolo va fi construit primul său data center din această parte a globului.

Dezvoltarea centrului de date este un efort comun, realizat alături de Omnia, o firmă specializată în astfel de infrastructuri, și Casa dos Ventos, un furnizor brazilian de top în domeniul energiei regenerabile. Acesta, este recunoscut pentru parcurile sale eoliene, arată La Stampa.

Monica Guise, responsabilă pentru politici publice la TikTok Brazilia, a accentuat angajamentul pentru sustenabilitate. Ea a precizat că întreaga infrastructură se va baza exclusiv pe energie eoliană. „Acesta este un moment istoric pentru TikTok în Brazilia și o dovadă a angajamentului nostru ferm față de sustenabilitate. Ne aflăm pe una dintre cele mai dinamice piețe digitale din lume”, a mai spus ea.

Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, care a fost prezent la lansarea proiectului, a evidențiat importanța strategică a acestei investiții. El a sugerat că acest mega-centru ar putea servi drept model și sursă de energie pentru dezvoltarea altor centre tehnologice: „Această facilitate ar putea susține și alte centre de date din diverse regiuni ale Braziliei. Este o investiție ce deschide calea către inovație și modernizare digitală”.

Statul Ceará, una dintre cele mai avansate regiuni din Brazilia în privința tranziției energetice, găzduiește deja proiecte de anvergură în domeniul eolian și al hidrogenului verde, aceștia fiind factori cheie care au atras investiția ByteDance.

Brazilia se evidențiază printr-o creștere explozivă a consumului de conținut video de scurtă durată, TikTok fiind una dintre cele mai utilizate aplicații la nivel național. Mai mult, administrația locală încurajează activ investițiile în tehnologie și energie regenerabilă, creând un mediu favorabil pentru marile companii din sectorul digital.

Investiția ByteDance este considerată o mișcare strategică:

Extinde capacitatea de procesare și stocare pentru utilizatorii din America Latină.

Diminueză dependența de centrele de date situate în alte părți ale lumii.

Optimizează viteza și fiabilitatea platformei pentru utilizatorii regionali.

Consolidează poziția TikTok ca lider în sustenabilitate în industria cloud.

Proiectul din Ceará reprezintă una dintre cele mai semnificative investiții în infrastructură digitală realizate vreodată în Brazilia. Într-un context global în care companiile își diversifică amplasarea centrelor de date pentru a se conforma reglementărilor stricte privind securitatea și suveranitatea datelor, decizia TikTok arată interesul crescut al companiei în potențialul pieței latino-americane.

(sursa: Mediafax)