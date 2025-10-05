Tranzacție uriașă pe piața jocurilor video

Electronic Arts, producătorul unor jocuri video precum „Madden NFL”, „Battlefield” și „The Sims”, va fi achiziționată de un grup de investitori, inclusiv fondul suveran de investiții al Arabiei Saudite, în cadrul celei mai mari achiziții finanțate de capital privat din istorie.

Investitorii, printre care se numără și o firmă administrată de Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, și firma de capital privat Silver Lake Partners, au evaluat tranzacția la 55 de miliarde de dolari.

Acționarii EA vor primi 210 dolari pe acțiune. Tranzacția depășește cu mult prețul de 32 de miliarde de dolari pentru privatizarea companiei de utilități din Texas TXU în 2007, care a doborât recorduri pentru achizițiile cu efect de levier.

PIF, care era în prezent cel mai mare acționar din cadrul Electronic Arts, va transfera investiția sa existentă de 9,9% în companie.

Angajamentul față de tranzacția masivă este în conformitate cu activitatea recentă a fondului saudit în sectorul jocurilor de noroc, a scris Andrew Marok de la Raymond James.

(sursa: Mediafax)