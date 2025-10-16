WhatsApp și „numerele blestemate”: noua escrocherie care invadează grupurile și îți pune în pericol datele

Deși pot părea contacte internaționale inofensive, experții în securitate cibernetică avertizează că în spatele acestor numere se pot ascunde rețele de escroci care urmăresc să fure date personale sau bancare, scrie 20minutos.es.

Invazia grupurilor suspecte din WhatsApp

În ultima perioadă, tot mai mulți oameni sunt adăugați în grupuri de WhatsApp cu denumiri ciudate sau primesc invitații pentru „locuri de muncă ușoare” ori „investiții profitabile”. Dar în realitate, nimic din toate acestea nu este adevărat.

Așa-numitele „numere blestemate” se infiltrează în grupuri sau trimit mesaje directe precum „Bună” sau „Ești interesat să câștigi bani de acasă?”. Scopul lor este întotdeauna același: să obțină acces la informațiile tale personale, conturile bancare sau datele de contact.

Autoritățile au identificat mai multe prefixe telefonice folosite frecvent de escroci:

Acești utilizatori falsi inițiază conversații banale, uneori pretinzând că reprezintă companii care „plătesc pentru mici sarcini online”.

Cum te poți proteja

Pentru a evita să devii victima acestor fraude digitale, specialiștii recomandă:

Nu răspunde numerelor necunoscute și nu accesa linkurile primite pe WhatsApp. Configurează confidențialitatea: mergi la Setări > Confidențialitate > Grupuri și selectează cine poate să te adauge. Blochează și raportează orice contact suspect. Fii vigilent: nimeni nu îți va oferi bani sau un loc de muncă real prin WhatsApp.

Experții insistă: chiar dacă aceste rețele folosesc boți sau mesaje automate, cea mai bună protecție rămâne prudența și bunul-simț.