Adolescenții, victimele algoritmilor. YouTube recomandă tinerilor conținut dăunător

YouTube continuă să recomande utilizatorilor adolescenți materiale legate de tulburări de alimentație, la un an de la introducerea unor reguli menite să limiteze conținutul online dăunător, potrivit unui studiu citat de BBC.

Ce a descoperit cercetarea

Centre for Countering Digital Hate (CCDH), o organizație nonprofit care studiază efectele nocive ale mediului online, a creat un profil simulat, reprezentând o fată de 13 ani din Marea Britanie interesată pentru prima dată de conținut nesigur legat de dietă și imagine corporală. Cercetătorii au vizionat 10 videoclipuri potențial dăunătoare, axate pe diete și imagine corporală, apoi au analizat următoarele 100 de recomandări generate de algoritmul „Up Next" al platformei.

Rezultatul: unul din zece videoclipuri recomandate conținea material dăunător legat de tulburări de alimentație — o îmbunătățire față de unul din patru, cât înregistrase același experiment în 2024, dar totuși un nivel considerat îngrijorător de cercetători. Rezultate similare au fost obținute și pentru profiluri de adolescenți simulate în Statele Unite și Uniunea Europeană.

Printre materialele încă recomandate de algoritm se numărau conținut care idealizează slăbirea extremă, un videoclip care promova un aport caloric zilnic mult sub nivelul sănătos recomandat pentru adolescenți, și un altul care pretindea că ajută utilizatorii să slăbească „subliminal", trimițând către un document cu un limbaj extrem de îngrijorător privind imaginea corporală.

Google, compania-mamă a YouTube, a declarat că platforma interzice conținutul care încurajează sau oferă instrucțiuni legate de tulburări alimentare, permițând în același timp distribuirea poveștilor de recuperare, și a precizat că videoclipurile identificate în raport au fost eliminate pentru încălcarea regulilor comunității.

Cadrul legal din Marea Britanie

În iulie 2025 a intrat în vigoare o parte esențială a legii britanice privind siguranța online (Online Safety Act), care obligă platforme precum YouTube să protejeze utilizatorii sub 18 ani de conținut periculos, inclusiv materiale care încurajează sau promovează sinuciderea, autovătămarea și tulburările de alimentație. Legea impune și evaluarea modului în care algoritmii de recomandare ar putea afecta tinerii, cu amenzi de până la 10% din veniturile globale ale companiei în caz de nerespectare — o sumă care, în cazul YouTube, ar putea ajunge la miliarde de lire sterline.

Regulatorul britanic în telecomunicații, Ofcom, a declarat recent că YouTube și TikTok tot nu fac suficient pentru siguranța tinerilor utilizatori și a cerut măsuri de protecție mai stricte. Studiul CCDH a analizat și prezența „panourilor de criză" — mesajele afișate de YouTube sub videoclipurile pe teme sensibile, care direcționează utilizatorii către servicii de sprijin. În 2026, niciunul dintre videoclipurile dăunătoare recomandate de algoritm nu a declanșat un astfel de panou de avertizare, deși acesta a apărut la alte materiale despre dietă și imagine corporală, neclasificate drept periculoase.

O poveste personală

Jazmin Kaur, în vârstă de 22 de ani, din Leicester, a fost diagnosticată cu anorexie la 13 ani și a urmat șase ani de tratament în sistemul public de sănătate britanic. „A început destul de inocent. Voiam să fiu mai în formă, mai sănătoasă, așa că am căutat informații online și am luat de bune conținuturile de pe rețelele sociale, fără să înțeleg faptele", a povestit ea pentru BBC.

Kaur a precizat că unele materiale de pe YouTube și de pe alte platforme au ajutat-o, dar că, în cea mai mare parte, situația s-a agravat. Acum studiază pentru un masterat în asistență medicală pediatrică și lucrează în weekend într-o unitate de sănătate mintală pentru adulți.

Ce spun organizațiile de sprijin

Reprezentanții organizației britanice Beat, specializată în sprijinirea persoanelor cu tulburări de alimentație, subliniază că relația dintre rețelele sociale și aceste afecțiuni este complexă: comunitățile online pot reduce sentimentul de izolare, mai ales în contextul dificultăților de acces la tratament, dar aproximativ 90% dintre persoanele cu care organizația interacționează raportează că au întâlnit conținut dăunător online.

Beat recomandă dezactivarea notificărilor, folosirea aplicațiilor care limitează timpul petrecut online, selectarea opțiunii „nu mă interesează" pentru conținutul nedorit, precum și blocarea sau raportarea conturilor care distribuie material dăunător — subliniind însă că responsabilitatea finală pentru siguranța platformelor revine companiilor care le administrează.

Guvernul britanic a anunțat, în luna iunie, planuri de a interzice accesul minorilor sub 16 ani pe platformele majore — YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook și X — măsură care ar urma să intre în vigoare în primăvara anului 2027.