Câte zile libere ai pentru deces în familie, conform Codului Muncii

Pierderea unei persoane apropiate vine la pachet cu o presiune administrativă pe care puțini o iau în calcul chiar în acele zile: organizarea înmormântării, actele de la starea civilă, anunțarea locului de muncă. Codul Muncii recunoaște această realitate și oferă salariaților dreptul la zile libere plătite, distincte de concediul de odihnă, tocmai pentru astfel de momente.

În ce situații poți primi zile libere de la serviciu în caz de deces în familie

Temeiul legal este articolul 152 din Codul Muncii (Legea nr. 53/2003), care prevede că, în cazul unor evenimente familiale deosebite — printre care decesul unei rude apropiate — salariații au dreptul la zile libere plătite, care nu se scad din concediul de odihnă anual. Codul Muncii nu stabilește însă, la nivel general, un număr fix de zile pentru fiecare grad de rudenie; acesta este stabilit fie prin lege specială, fie prin contractul colectiv de muncă aplicabil, fie prin regulamentul intern al angajatorului.

Există totuși un reper legal clar pentru bugetari: HG nr. 250/1992 stabilește că angajații din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare au dreptul la:

3 zile libere plătite pentru decesul unei rude de gradul I — soț/soție, părinți (inclusiv socri) sau copil;

1 zi liberă plătită pentru decesul unei rude de gradul II — frați, surori sau bunici.



În sectorul privat, aceste praguri nu sunt obligatorii prin lege, dar sunt aplicate, în practică, de majoritatea angajatorilor drept standard de facto, fie prin regulamentul intern, fie prin contractul colectiv de muncă. Este important de reținut că lipsa unor prevederi explicite în regulamentul intern nu anulează dreptul salariatului — angajatorul are obligația legală de a respecta articolul 152 din Codul Muncii, chiar dacă detaliile nu sunt formalizate intern.

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Pentru rudele mai îndepărtate — unchi, mătuși, veri, cumnați — legea nu obligă angajatorul să acorde zile libere plătite. În aceste cazuri, salariatul poate solicita o zi din concediul de odihnă sau, dacă angajatorul este de acord, o zi liberă fără plată. Situația rudelor prin afinitate (de exemplu, bunicii soțului sau ai soției) depinde, de asemenea, de prevederile interne ale fiecărei companii — unii angajatori le tratează echivalent cu rudele de gradul II, alții nu le includ deloc.

Dreptul la zile libere se păstrează și dacă decesul are loc în străinătate, tot în funcție de gradul de rudenie — deplasarea internațională și formalitățile suplimentare pot necesita însă mai mult timp, motiv pentru care este recomandat ca angajatorul să fie informat cât mai curând posibil.

Un aspect esențial: aceste zile sunt plătite integral, la nivelul salariului de bază (inclusiv sporurile permanente, acolo unde fac parte din remunerația obișnuită), contractul individual de muncă nu se suspendă pe durata lor, iar absența nu afectează vechimea în muncă sau alte drepturi salariale.

Cum soliciți zile libere în caz de deces

Procedura standard presupune, de regulă, trei pași:

Anunți imediat angajatorul. Chiar și o comunicare informală, transmisă managerului direct sau departamentului de resurse umane, este suficientă în prima fază — permite echipei să preia sarcinile urgente și îți oferă timpul necesar pentru organizarea funeraliilor, fără să aștepți finalizarea unei cereri formale. Depui o cerere scrisă. Cererea trebuie să menționeze motivul solicitării și, ideal, temeiul legal — articolul 152 din Codul Muncii sau prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil, dacă acestea există. Un formular simplu, fără explicații suplimentare detaliate, este suficient în majoritatea cazurilor. Este recomandat să păstrezi o copie a cererii, cu număr de înregistrare sau semnătură de primire din partea reprezentantului HR, pentru siguranță ulterioară. Prezinți documentul justificativ. De regulă, este vorba despre o copie a certificatului de deces. Legea și practica uzuală permit ca acest document să fie depus ulterior, nu neapărat în momentul anunțării — familia are prioritate să se ocupe de formalitățile urgente legate de înmormântare. În unele cazuri, angajatorul poate solicita și un document care să ateste gradul de rudenie (de exemplu, certificatul de naștere sau de căsătorie), dar actele originale nu pot fi reținute de angajator.

Zilele libere se acordă, de regulă, în legătură directă cu data decesului sau a înmormântării. Dacă numărul de zile prevăzut nu este suficient — de exemplu, în cazul unui deces în altă localitate sau în străinătate, care presupune deplasare — salariatul poate solicita zile suplimentare din concediul de odihnă sau, dacă starea emoțională o impune, poate discuta cu medicul de familie despre posibilitatea unui concediu medical.

Ce faci dacă angajatorul refuză cererea

Dacă angajatorul refuză acordarea zilelor libere sau tergiversează răspunsul, poți solicita un răspuns scris care să explice motivul refuzului. Următorul pas este verificarea Codului Muncii, a regulamentului intern și a eventualului contract colectiv de muncă aplicabil. Dacă refuzul rămâne nejustificat, salariatul se poate adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) pentru clarificări sau pentru depunerea unei sesizări formale.