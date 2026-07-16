Parfumuri dulci pentru vara 2026. Cele mai noi lansări și aromele în tendințe

De la note gurmande de caramel și lapte, până la arome fresh cu neroli, citrice sau oud, noile creații demonstrează că nu există o singură definiție a parfumului perfect pentru vară.

Iată cele mai interesante parfumuri noi lansate în iulie 2026, care promit să devină vedetele sezonului.

1. Ôrəbella Candied Sand – parfumul cu lapte de cocos și vanilie

Candied Sand reinterpretază parfumul clasic de plajă într-o variantă modernă și elegantă.

Notele de lapte de cocos, ambră, lemn de santal, vanilie și mosc creează un parfum cald, delicat și ușor dulce, potrivit atât pentru zi, cât și pentru serile de vară.

2. Ôrəbella Neroli Halo – prospețime într-o sticlă

Dacă preferi parfumurile fresh, Neroli Halo este una dintre cele mai reușite lansări ale verii.

Combină bergamotă, neroli, floare de portocal, sare de mare și mosc, rezultând un parfum citric-floral curat, luminos și foarte ușor de purtat în zilele toride.

3. Bond No. 9 My Oud – oud reinventat pentru vară

Oudul este una dintre cele mai controversate note din parfumerie, însă My Oud îl transformă într-o aromă surprinzător de lejeră.

Parfumul combină nectarul de ananas și grapefruitul roz cu trandafir fructat, iar baza de smirnă, patchouli și oud îi oferă eleganță fără a deveni prea intensă.

4. Bond No. 9 Super Oud – pentru iubitorii parfumurilor intense

Cei care adoră parfumurile orientale vor aprecia Super Oud.

Cafeaua și șofranul deschid compoziția, urmate de trandafir alb și tămâie, în timp ce baza bogată de patchouli, piele întoarsă, ambră și oud oferă persistență îndelungată.

5. Kayali Boujee Kitty Caramel Milk | 22 – parfumul gurmand al verii

Una dintre cele mai așteptate lansări ale anului este noul parfum Kayali, care s-a epuizat rapid după apariție.

Aroma amintește de un desert sofisticat, cu caramel sărat, lapte bătut, cocos cremos, ciocolată albă, vanilie și mosc fin. Este alegerea ideală pentru cei care iubesc parfumurile dulci și catifelate.

6. Megan Thee Stallion Hot Girl Summer – tropical și sofisticat

Primul parfum semnat de artista Megan Thee Stallion poartă numele celebrului slogan Hot Girl Summer.

Cocosul și citricele deschid parfumul, urmate de orhidee și vetiver afumat, rezultând o aromă tropicală, dar suficient de elegantă pentru a fi purtată și seara.

7. Carolina Herrera Good Girl Blush Polka Paradise

Noua ediție Good Girl păstrează ADN-ul celebrului parfum, dar într-o interpretare mai delicată.

Bujorul, apa de trandafiri și boabele de tonka creează un parfum floral, feminin și romantic, potrivit atât pentru birou, cât și pentru ocazii speciale.

8. Jil Sander Shiso – minimalism în parfum

Colecția Olfactory Series de la Jil Sander aduce șase parfumuri unisex inspirate de estetica minimalistă a brandului.

Shiso este unul dintre cele mai apreciate, combinând acorduri curate cu note neobișnuite precum shiso, sare, susan și mahon, pentru un parfum modern și diferit.

Ce parfum se poartă în vara 2026?

Tendințele din această vară arată că parfumurile devin din ce în ce mai diverse. În top se află:

parfumurile gurmande cu caramel, vanilie și lapte;

aromele citrice și florale cu neroli și bergamotă;

parfumurile cu acorduri marine și de piele curată;

reinterpretările moderne ale oudului;

parfumurile unisex cu ingrediente neobișnuite.

Dacă până acum verile erau dominate aproape exclusiv de parfumurile fresh, lansările din iulie 2026 demonstrează că și aromele dulci sau lemnoase își pot găsi locul în sezonul cald atunci când sunt echilibrate și bine construite, scrie refinery29.com