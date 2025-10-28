Astăzi este ziua Galei RO 3.0 – Winners of the Future 2025!

Sub tema „Building the Story Together”, Gala RO 3.0 – Winners of the Future 2025 reunește lideri din business, tehnologie, educație și cultură, alături de tineri vizionari care transformă ideile în realitate.

Este o seară în care inspirația se întâlnește cu recunoașterea, iar poveștile de succes devin repere pentru viitor.

Programul serii:

• 17:00 - 17:30 – Înregistrare invitați

• 17:30 - 18:00 – Welcome cocktail & Networking

• 18:00 - 18:10 – Deschiderea Galei RO 3.0 “Winners of the Future”

• 18:10 - 18:40 – Winners of the Future – Premierea companiilor care au atins vârful în domeniile în care activează

• 18:40 - 18:55 – Moment Artistic – Opera Națională București

• 18:55 - 19:05 – Minutele de inspirație – Leadership & Viziune

• 19:05 - 19:30 – Podul între generații – Premierea tinerilor performanți din domeniile de vârf ale cercetării și mediului academic

• 19:30 - 19:45 – Întâlnirea cu viitorul – Bogdan Ota și robotul AISA dezvăluie muzica noilor dimensiuni

Gala RO 3.0 – Winners of the Future 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor noștri: Opera Națională București, Kaufland România, Transgaz SA, Romgaz, Hidroelectrica S.A. București, Iulius Mall, Vodafone România, Tinmar Energy, Sanador, Electrica SA, Nuclearelectrica SA, Bilka, Grampet Group, Niro Investment Group, Cris-Tim, Proger Global Network, Exim Banca Românească, Construcții Erbașu SA și Rețele Electrice România – companii care susțin inovația, performanța și viitorul României.

Evenimentul este organizat de Antena 3 SA, iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane din cadrul acestuia. Evenimentul va fi transmis integral live pe: antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook:

Antena 3 CNN: https://www.facebook.com/Antena3Oficial

Income Magazine: https://www.facebook.com/IncomeMagazine

Jurnalul: https://www.facebook.com/jurnalul.ro

Participarea se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.