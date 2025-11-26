Autoritățile medicale anunță că va fi crescută capacitate de vaccinare a populației

Va fi extinsă vaccinarea în farmacii

Sistemul medical din România caută în continuare soluții pentru a crește accesul populației la vaccinare, dar și pentru a reduce presiunea tot mai mare generată de diferite boli care ar putea fi prevenite. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat mai multe măsuri care ar urma să fie implementate până la finalul anului. Una dintre acestea ar fi extinderea capacității de vaccinare în farmacii. „O completare pe care vreau să o fac pentru extinderea capacității de răspuns și de vaccinare ar fi să extindem vaccinarea și în farmacii. Ori acest demers a început pentru vaccinul antigripal, dacă nu mă înșel, și există o modificare care e la Ministerul Sănătății, dar cu o reacție puternică din partea unor zone din sistem care nu doresc acest lucru, n-am înțeles încă foarte clar explicațiile”, a declarat ministrul.

Acesta a precizat că un astfel de sistem este funcțional deja în multe țări europene, unde farmacistul poate vaccina dacă îndeplinește o serie de condiții de pregătire și infrastructură. „Evident că nu în toate farmaciile, evident că doar dacă farmacistul își face acea pregătire pentru vaccinare, evident că doar dacă farmacia are infrastructura minimă necesară. Sunt o serie de «dacă» sau de condiții minimale, dar multe farmacii doresc acest lucru, însă noi, Legislativ, suntem puțin în urmă cu această situație. Eu sper ca până la finalul anului să putem trece peste acest hop care nu are foarte multe argumente în spate”, a completat Rogobete.

Gripa sezonieră este extrem de contagioasă și generează morbiditate și mortalitate semnificative mai ales în rândul vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice.

Medicii de familie vor fi aduși în prima linie

În paralel cu extinderea vaccinării în farmacii, ministrul a anunțat și o schimbare majoră privind implicarea medicilor de familie. Acesta a declarat că va introduce obligativitatea ca toți medicii de familie să semneze contractul cu direcțiile de sănătate publică pentru vaccinare. „Împreună cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, vom introduce obligativitatea tuturor medicilor de familie de a semna contractul cu DSP-ul (Direcția de Sănătate Publică - n. red.) pentru vaccinare”, a spus ministrul. El a subliniat faptul că sporirea accesului populației la vaccinuri, indiferent că vorbim de cele antigripale, fie pentru HPV sau alte categorii, este esențială pentru a crește gradul de prevenție în România, mai ales în contextul în care bolile transmisibile continuă să pună presiune pe sistemul sanitar.

„Încrederea în sistemul de sănătate și în terapiile moderne s-a pierdut în pandemie. Nu trebuie să ne ferim de acest lucru, pentru că în pandemie s-a făcut o greșeală fantastică. Atunci când politicienii s-au gândit că ar fi bine să recomande ei vaccinarea în locul profesioniștilor în sănătate. În momentul acela automat, că așa e în politică, a apărut și zona de antisistem, adică antivaccinarea, care nu s-a întâmplat doar în România, s-a întâmplat peste tot în Europa".

Avem puțini medici pneumologi

Astăzi, în primele 10 boli cu potențial letal, 4 sunt boli pneumologice. Sunt cifre care trebui să tragă un semnal de alarmă într-o țară care are doar 1.200 de medici pneumologi, iar în multe județe numărul lor nu este mai mare de șase, a spus profesorul dr. Florin Dumitru Mihăltan, președintele Societății Române de Pneumologie (SRP). Această situație trebuie corectată cât mai repede, mai ales că incidența bolilor respiratorii este una foarte mare. Scurtarea timpului până la diagnostic şi intervenţia timpurie pot îmbunătăţi evoluţia clinică, funcţia pulmonară şi calitatea vieţii pacientului.

BPOC, boala care afectează tot mai mulți oameni

Bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC) este o boală pulmonară cronică și ea va afecta la nivel global peste 600 de milioane de oameni până în 2050, conform raportului GOLD 2025. BPOC este a treia cauză de deces la nivel global, iar 425 de persoane mor în fiecare oră din cauza acestei afecțiuni. Specialiştii prezenți la conferință au subliniat că o exacerbare moderată creşte riscul de deces cu 17% şi dublează riscul de infarct în primele cinci zile. Astfel, peste 20% dintre pacienţi mor în decurs de un an după o spitalizare pentru exacerbare. Peste 60% dintre pacienţii români cu BPOC petrec cel puţin 5 zile în spital anual, iar în cazurile severe internările depăşesc 8 zile, costurile pentru un singur caz variind între 14.000 și 40.000 de lei. Pentru prevenirea acestei boli tot mai răspândite, vaccinarea este o soluția, dar aceasta trebuie adusă cât mai aproape de oameni.

Boala pneumococică invazivă produce o presiune semnificativă asupra spitalelor, în special din cauza complicațiilor severe dezvoltate la pacienții vârstnici. În anul 2019, peste 71.000 de cazuri de pneumonie cauzate de Streptococcus pneumoniae au necesitat spitalizare.

Adrian Streinu-Cercel: Se pregătește legea spitalelor inteligente

Prezent la dezbateri, președintele Comisiei pentru Sănătate din Senatul României, prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel, a abordat în intervenția sa problema digitalizării sistemului sanitar și modul în care aceasta poate contribui la prevenție și îngrijire medicală mai eficientă. Cu această ocazie, el a anunțat că un proiect de legea privind spitalele inteligente este deja în lucru. „Deja este un proiect al legii spitalelor inteligente, unde intră inclusiv spitalele cognitive, și vrem să-i dăm drumul pe circuit. La nivelul comisiei pentru specialitate din Senat, am chemat multipli președinți de societăți în așa fel încât să le punem în mână draft-ul legii digitalizării sistemului de sănătate și dumnealor să completeze exact ceea ce știu că au nevoie, pentru că nu pot să știu ce nevoi sunt peste tot. Și atunci urmează ca în prima parte a lunii ianuarie și respectiv februarie să culegem aceste date de la președinții de comisie și să le transpunem pe urmă în partea de prevenție”, a spus Adrian Streinu-Cercel.

Revoluția adusă de noul PIAS

De anul viitor va deveni funcțională noua platformă informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS), care va interacţiona cu pacientul şi va putea fi accesată atât de pe telefonul mobil, cât şi de pe laptop sau alt dispozitiv, cu un cod şi o parolă. Potrivit lui Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), noua platformă digitală va permite reducere perioadei de analiză statistică de la șase luni la șase minute. Platforma va putea transmite de la medic la pacient, de la CNAS și Ministerul Sănătății către medici. Ea va popula instant registrele de boli”, a spus acesta. De asemenea, pacientul îşi va putea vedea istoricul medical şi acel dosar electronic al pacientului va fi disponibil. În plus, el va putea face programări în sistem electronic la ambulatoriu şi la medicul de familie. Construirea noului sistem electronic a devenit o necesitate, pentru că actuala platforma PIAS, creată în 2002, are probleme frecvente de funcționare.

