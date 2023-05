Carmen Dorobăț, medic boli infecțioase: "Este nevoie de cooperare între specialitățile din medicină. În timpul pandemiei de COVID-19 ne-am dat seama că avem nevoie unii de alții"

"O condiție esențială, atunci când vorbim despre excelență în medicină, este gândită cu domnul profesor Streinu Cercel, când în centrele universitare de boli infecțioase am dorit să aducem mai aproape multe alte specialități. Am spus că trebuie să găsim un adevăr în medicină.

Noi, doctorii, am simțit că este bine stând împreună. Și am fost împreună în special în acești ani de pandemie, de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași care, evident, a fost centru în această perioadă. Am mers la Laboratorul de Excelență de la UMF, la toate spitalele. O cooperare adevărată cu tot ce înseamnă specialitate, cardiologie, nefrologie, pediatrie, pneumologie, ne-am dat seama că avem nevoie unii de alții, că avem nevoie de doctori de toate specialitățile în cadrul spitalelor noastre.

De exemplu, în spitalele de boli infecțioase din Iași există compartimente de terapie intensivă. Strategia de la Matei Balș a ajuns în toate centrele universitare. Așa am făcut față epidemiei, cu formele grave de infecție cu SARS-CoV-2. La Iași am îngrijit peste 10.000 de pacienți cu COVID-19, în spitale, cei mai mulți cu forme grave, și am avut nevoie de toți acești specialiști, prin telefon sau fizic. Ne dorim ca astfel de atmosferă de interdisciplinaritate să existe în toate spitalele de monospecialitate pentru că, evident, într-un spital cum este Sf. Spiridon din Iași, găsim orice specialitate și este ușor să ajungi la un diagnostic, la o decizie terapeutică. În momentul când există un spital de monospecialitate, atunci lucrurile sunt mai complicate și ne dorim să avem specialiști de acest fel în interiorul spitalului", explică medicul.

Aceasta a precizat că infecțiile cu HIV și boala Lime sunt ținute sub control.

"HIV-SIDA este un exemplu de pandemie care nu este sfârșită, cum și pandemia cu SARS-CoV-2 nu este sfârșită dar noi o ținem sub control. Avem posibilitatea terapeutică să o ținem sub control. Acești peste 1.700 de pacienți, al doilea centru după București, pe care noi îi avem în management astăzi se află cu terapii de înaltă performanță în program asigurat de la Ministerul Sănătății, și ținem sub control această pandemie. Sunt patologii care se asociază cu HIV și atunci apelăm la neurolog, diabetolog, cardiolog.

Iată și boala Lime, care devine o infecție cronică, la care nu avem program de sănătate, dar beneficiem de știință de carte și este o infecție cronică. Cu sau fără antibiotice, noi o monitorizăm și o ținem sub control.

Am gândit că este bine să fim împreună, din când în când, având opinii care concordă unele cu altele, de aici iese la iveală adevărul medical pentru ca sistemul de sănătate din Iași să fie recunoscut ca ceea ce merită", afirmă dr. Carmen Dorobăț.